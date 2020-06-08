由Sony Interactive Entertainment Taiwan（SIET）授權製作、以DUALSHOCK4無線控制器（簡稱「DS4」）為造型所設計的悠遊卡（簡稱「DS4造型悠遊卡」）8日上午11時再度開放預購，由於粉絲熱情支持，預購通路反應相當熱烈，悠遊卡公司重申，只要在6月8日至10日預購的消費者，一定買得到。

悠遊卡公司說明，此次預購保證「限時不限量」，不過受限於工廠產能及製作期程，各通路依照「取貨日」不同，陸續將商品上架，預購系統轉換需要時間，經與各通路溝通，已盡快系統調整，將後續取貨日之生產數量上架，確保消費者在期限內都能順利完成預購。

經了解各通路銷售狀況，7-Eleven7-Eleven即將在9日0時5分重新開放預購，萊爾富預估將在9日凌晨0時重啟預購，全家便利商店則將在8日下午6時繼續開放預購，OK超商則正常預購中，電商通路PChome也將在8日下午6時開放預購，至於MoMo購物網則停止預購。悠遊卡公司提醒，依目前生產時程，可能需等到2021年下半年後才可取貨。

悠遊卡公司統計，截至8日下午5時，各通路整體預售量約達18萬張，悠遊卡公司將盡一切努力加快生產，務必讓消費者等待時間縮短，也請消費者體諒。

(工商 )