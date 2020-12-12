獲表揚的93名65歲以上志工逐一上台接受表揚。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善宣布明年全縣啟用「天倫D＋卡」，掌握失智或體弱老人的動態。（周麗蘭攝）

雲林縣老年人口已達18％，是全台第二老，所幸縣內社區關懷據點成立得早，張麗善上任後再從62個點增到137個據點，增加一倍。張麗善12日宣布明年全縣啟用「天倫D＋卡」，方便家屬掌握體弱或失智老人的動態。

雲林縣是全台最早推動社區關懷據點的縣分之一，最長已達10年以上，這些據點因應中央推動長照政策，轉型為「社照C巷弄長照站」，縣長張麗善12日在虎尾國小頒獎表揚有功單位及志工。

獲表揚的有服務滿10年以上補助型據點5個、服務滿5年優秀志工28人、65歲以上的長青志工93人。

張麗善表示，她上任前有62處社區照顧關懷據點，上任後再大力推動，目前已翻倍增加至125處補助型關懷據點，加上4個功能型據點、8個培力型據點，全縣共有137個社區關懷據點。

張麗善說，雲林縣府近來多喜臨門，勇奪第三屆「政府服務獎」社會關懷服務組獎，並在國健署舉辦的「109年台灣健康城市暨高齡友善城市獎」評選中，一舉囊括「韌性與創新」、「健康平等」、「不老」3大獎。

張麗善表示，縣府去年起在2所國小校園試辦導入感測器技術「天倫D＋卡」，讓家長掌握學童上下學訊息，追溯長者移動軌跡，對照顧失智、體弱的老人很有效，明年將在全縣啟用，獨居、中低收入戶免費，其餘對象1個月只要自費80元即可。

(中時 )