新冠肺炎疫情擾亂了全球需求以及供應鏈的生產步調，南韓五月份工業產出持續出現下跌趨勢。
根據南韓統計廳公布的數據，南韓包括礦業、製造業和天然氣電力業的工業生產，在五月出現按月下跌6.7%，為自2008年12月金融風暴期間以來最大的跌幅。
先前公布的零售銷售在五月出現月增4.6%。而五月的服務業產出則按月增長了2.3%。
據韓聯社報導，五月的晶片製造則按月上升10.8%，但汽車產出則暴跌21.4%，跌深最多。地方的製造廠商面臨從外國進口關鍵零件遇到障礙，由於疫情影響，全球貨物商品的貨運皆面臨入境的阻礙。
五月汽車等耐久財的銷售增加7.6%，化妝品等非耐久財銷售上升0.7%。
南韓財政部副部長指出，零售銷售有助經濟恢復成長，而六月的出口數據顯示了觸底跡象，政府將鼓勵企業進行更多投資。
據先前公布的數據，南韓六月的前20日出口下跌7.5%。
最後，南韓五月整體產業的產出，按月下跌了1.2%，而前一個月的四月則月減2.8%。
(時報資訊)
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