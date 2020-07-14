英國首相強森今日召開會議後宣布，已通過1項分2階段實施的計畫，禁用華為5G設備，以保護關鍵通訊系統免受潛在安全威脅。根據該計劃，今年12月31日後，英國電信營運商將不能在5G網路中增添任何華為零組件；之後，運營商還需在2027年前全數撤換已經安裝的華為設備。

據英國廣播公司(BBC)報導，英國電信公司(BT Group)首席執行官詹森(Philip Jansen)先前就已警告，在2030年前將華為製造的所有設備從英國電信基礎設施中移除，是「不可能的」。他還說，如果操之過急，不排除造成通訊網路癱瘓的可能性。

目前英國電訊旗下的EE行動網路業務，使用華為的設備提供2G、4G和5G網路服務。此外，英國電訊旗下負責電纜、寬頻和電話等服務的Openreach，也使用華為的多種技術。

大陸先前已警告，英國若選擇敵對立場，將面臨負面後果。

事實上，香港國安法實施，加上新冠疫情相關爭議，已經導致英中關係陷入緊張。禁用華為設備將在短期內讓兩國關係再度雪上加霜。

(中時 )