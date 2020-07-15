華碩(2357)宣布全新設計的ASUS E410筆記型電腦今起在台上市！ASUS E410以全新獨特的設計外觀亮相，獲得「2020德國紅點設計大獎」肯定。

ASUS E410搭載Intel Celeron處理器、4GB記憶體與64GB儲存空間，以平實的價格與全齡適用的筆電功能，加上NanoEdge窄邊框設計的14吋Full HD螢幕，適合基本文書處理、日常上網及喜愛追劇的消費者。

擁有小巧輕薄的機身ASUS E410可輕鬆放入隨身包包中，最高12小時的超長電池續航力，讓使用者可擺脫充電器的束縛，隨時隨地都可彈性工作或享受日常娛樂。搶眼的獨特外觀設計，盡情展現個人風格，就要與眾不同！ASUS E410筆記型電腦，建議售價1.5萬元有找，僅13,900元。

除了14吋的ASUS E410外，華碩也將在8月推出搭載11.6吋螢幕的ASUS E210，更輕盈精巧的1.05公斤機身堪比平板，卻擁有筆電的效能與功能，同樣獲得「2020德國紅點設計大獎」肯定，適合重度影音娛樂愛好者，享受寬廣視野不設限，無論身在何方皆可即時投入工作、盡享最佳影音娛樂體驗。ASUS E210筆記型電腦，建議售價11,900。

(時報資訊)