工業電腦大廠研華(2395)今（11）日宣布，越南子公司9日與越南集團VinGroup旗下VinBus舉辦策略性合作簽約儀式，雙方共同發展智慧電動巴士管理系統，使VinBus智慧電動巴士成為越南首款搭載智聯網（AIoT）技術的大眾交通運輸工具。

研華指出，VinBus智慧電動巴士未來將成為越南首款搭載智聯網（AIoT）技術的大眾交通運輸工具，致力提升乘客安全性、便利性及舒適性。此應用方案首階段將導入河內，未來逐步導入全越南，並將此應用複製至全亞洲及全世界。

根據雙方協議，研華越南子公司將與VinBus共同推動、相互支援此智慧電動巴士管理系統，包括車隊管理、候車管理、路線管理、乘客訊息管理、ADAS行車安全系統、駕駛行為管理、電動車電池管理、乘客Wi-Fi連網服務等。

上述功能皆基於研華TREK智慧巴士解決方案，包括車載電腦運算平台、AI智慧影像ADAS系統、工業網通系統及影像推播與顯示系統。安裝研華TREK智慧巴士解決方案的VinBus電動巴士，可提供乘客更環保、安全、高效率且舒適的大眾運輸體驗。

研華表示，此解決方案可利用AI影像辨識即時管理駕駛員行為，實現智慧行車安全，如車輛盲點偵測、超速、緊急煞車、駕駛員分心駕駛、使用手機等注意力分散警報，確保乘客獲得最高等級的安全保障，車載影像推播與顯示系統則提供必要行車資訊與娛樂放鬆效果。

VinBus副總經理Nguyen Van Thanh表示，品質與效率是評估合作夥伴的首要考量條件，研華身為全球工業電腦與車用電腦領導廠商，並擁有近40年的豐富產業與營運經驗，確信與研華合作，將可為VinBus在智慧電動巴士管理系統的運作，提供全方面的解決方案。

研華越南子公司總經理Do Duc Hau表示，此次與VinBus簽約不僅確認雙方策略性長期合作承諾，更將發揮雙方在品牌、信譽、產品、解決方案的綜效。藉由研華多樣及專業的物聯網解決方案，有信心可有效協助VinBus智慧電動巴士管理系統發展。

(時報資訊)