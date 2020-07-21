IC測試載板廠雍智科技（6683）受惠測試載板需求暢旺，2020年第二季合併營收連2季改寫新高，投顧法人看好每股盈餘（EPS）將達約2.7元、同步改寫新高，展望後市，在需求持續增溫下，亞系外資看好雍智第三季營收、獲利可望同步再創高。

雍智股價自3月中的115.5元半年波段低點，一路震盪飆升至2日的376.5元，近日呈現高檔震盪盤整。今（21）日在買盤敲進下上攻力道再起、一路開高走高，10點22分後攻鎖漲停價382.5元、再創上櫃新高價。

雍智2020年6月自結合併營收0.94億元，雖月減8.91％、仍年增達41.71％，改寫同期新高、亦創歷史第3高。帶動第二季合併營收達2.94億元，季增19.52％、年增達56.2％，連2季改寫歷史新高。累計上半年合併營收5.41億元，年增達42％，續創同期新高。

雍智日前公布2020年5月自結稅後淨利0.31億元，月增達18.69％、年增達66.85％，每股盈餘（EPS）1.15元。合計4～5月稅後淨利0.57億元，年增達97.21％，每股盈餘2.11元。由於第二季營收再創新高，法人預估每股盈餘約2.7元，可望同步改寫歷史新高。

雍智受惠新產品測試需求增加，帶動前段及後段載板需求暢旺，在晶圓探針卡、IC測試板、IC老化測試載板等出貨暢旺下，今年以來營運成長動能暢旺。展望後市，隨著更多5G智慧型手機上市，投顧法人看好雍智下半年營收成長動能將更上層樓。

投顧法人認為，受惠台系客戶產品位於上升周期，5G系統單晶片（SoC）市占率提升、WiFi 6及真無線藍牙耳機（TWS）前景可期，將帶動雍智5G、射頻測試相關IC測試載板需求。預估2大台系客戶約可貢獻明年營收達15％，帶動IC測試及老化測試載板多年成長。

除了核心業務的IC測試載板與老化測試載板外，投顧法人認為，公司的新探針卡設計專案，由於設計認證程序較長，預期下半年對營收貢獻將提升，帶動全年整體貢獻明顯擴張，成為另一挹注營運成長的動能。

亞系外資日前出具報告，認為5G智慧手機帶動IC測試載板需求、電視SoC測試載板需求回溫，加上WiFi客戶市占率提升、升級WiFi 6趨勢下半年顯現，4大利多將推升雍智第三季營收再創新高、獲利動能同步加溫，將目標價自275元一舉調升至450元。

(時報資訊)