AR／VR硬體至今仍是相對小眾市場，但市場調查機構TrendForce預期，2021～2022年包括蘋果、華為、三星等大廠在內可望競相推出眼鏡式AR／VR，將驅動AR／VR硬體在2025年出貨量成長至4,320萬台，不僅比今年的512萬台大幅成長，2020～2025的年複合成長率亦將達53.1％，並帶動關鍵零組件Si-OLED商機浮現。

目前VR主流硬體是體積較大的頭戴式裝置，手機VR由於追蹤效果差、螢幕更新率與解析度皆不足，導致消費者體驗太差，已經被市場淘汰，相較之下，運算與追蹤能力界在PCVR與手機VR之間的一體機，售價比PCVR親民許多，是全球VR市場的銷售主流。

至於在AR硬體方面，Google、Magic Leap或Snap的產品都未能引起熱潮，市場多期待，蘋果在可見的未來推出外接iPhone使用的AR眼鏡，來驅動AR硬體市場起飛。

TrendForce資料顯示，今年全球AR／VR裝置出貨量預估會達到512萬台，仍是相對小眾的市場，但TrendForce預期2021～2022年蘋果、華為、三星等品牌都有機會推出眼鏡式AR／VR，在大品牌帶動下，預估2025年全球AR／VR硬體出貨量將會成長至4,320萬台，2020～2025的年複合成長率高達53.1％。

TrendForce預期，眼鏡式AR／VR會選擇輕薄化的光學設計，也會將運算、電池與眼鏡本體分離，讓產品外觀趨近於普通眼鏡，而因為眼鏡式產品的電力、運算、網路都來自於智慧型手機，這也代表，眼鏡式AR／VR關鍵零組件只需要光機模組，並以小尺寸的LCD、Si-OLED螢幕作為影像光源，以縮小體積。

TrendForce表示，Si-OLED產業除了既有大廠如索尼、愛普生、Kopin，京東方、視涯等新進廠商也積極投入，光學元件、Si-OLED螢幕等眼鏡式AR／VR的關鍵零組件市場商機可望在手機大廠於2021～2022年推出眼鏡式產品時隨之擴大。

(工商 )