台灣之星今(4)日宣布5G正式開台！迎接5G新世代，台灣之星同步推出全新年度品牌主張ㄧ「#JoinUs 一起5G」，籌備過程蒐集分析超過3萬個網路調查、100場以上座談會，以及逾500位消費高手參與，從消費者真實回饋的需求與喜好出發以貼近生活，攜手打造無論形象、產品、服務都年輕有彈性、現在用得到、輕鬆入手的「全民5G」，為5G擘劃的美好未來挹注價值，同時，也正式宣告「5G共創」時代的來臨。

隨著台灣5G已商轉超過1個月，根據民調顯示只有3.5%的消費者願意現在申辦5G，其中資費高昂、手機貴又少、找不到5G訊號為影響意願的三大主因。有鑑於市場回饋，台灣之星宣布解決消費者三大痛點的資費，(1) 市場最低門檻：新申辦/攜碼/續約搭配手機/家電/購物金，最低月租$399起，即可入手5G；(2) 先辦門號、後領手機：考量現在5G手機選擇少，消費者凡申辦5G指定方案，月租$599/$799/$999/$1,199/$1,399，即可在綁約期間隨時回來選擇搭配想要的5G手機；(3) 業界唯一「用到5G才付錢」、用再多也只要加$200：為避免消費者因5G初期涵蓋率相對不足，申辦5G資費花了錢卻用不到服務，首創沒用到5G收費與4G相同；舉例來說，新申辦5G資費方案，月租$799，可享終身4G不限速吃到飽，5G依用量以MB計費，最高加收$200，即享5G不限速吃到飽，還可$0帶走萬元手機。

獨家「5G一個月免費試用」 全台實體/網路門市即日起開放申辦

台灣之星5G開台，延續4G時期簡單、透明、合理的信念，祭出全民5G資費，新申辦/攜碼/續約搭配手機/家電/購物金，月租$399起即可晉升5G行列，相較同業最低門檻（NT$599)，月月便宜至少$200；月租$799起，即可享終身4G不限速吃到飽，用到5G才付錢，每MB單價$0.059、上限每月最高加$200，即享終身5G不限速吃到飽，網內互打免費、網外/市話分別送120分鐘，還可$0選搭萬元手機；現在申辦月租$799以上5G資費方案，10/31前享熱點分享量不限制。此外，迎接5G數位匯流浪潮，台灣之星也規劃於近期推出中嘉匯流專案，申辦5G門號，月租$799起，送Home+中嘉寬頻家用光纖上網24個月，網速最高1Gbps。

5G全系列資費表。（台灣之星提供／黃慧雯台北傳真）

老客戶限定：5G原約升級單門號資費表。（台灣之星提供／黃慧雯台北傳真）

網路門市限定：5G單門號資費表。（台灣之星提供／黃慧雯台北傳真）

U15/U25限定：5G專案資費表。（台灣之星提供／黃慧雯台北傳真）

另外，針對尚未符合續約資格的老客戶，也提供原約升級，輕鬆升級5G、原合約不延長，5G月租$799，每月免費60GB流量，再送終身4G不限速吃到飽；月租$999以上，享終身4G+5G不限速吃到飽。不僅如此，台灣之星也延續4G分眾經營的理念，U15中小學生/U25學生5G最高加$100，只要月租$899即可享終身5G不限速吃到飽，O60樂齡族或符合家族省資格，5G手機額外再折$1,000，小老闆可享月租最高8折優惠。即日起，凡申辦月租$999以上5G資費方案，還可再享萬元好禮，包括：(1) 加值服務7選1(市價最高$199/月)，月月可換，未來可體驗4K超高清；(2) 日/韓/中/港免費7天國際漫遊4選1(原價$388/日)，以及(3)VoLTE全約期免費(市價$100/月)，感受5G帶來的新生活。

於此同時，台灣之星也同步推出「最友善的5G預付卡」，挑戰市場最便宜，5G國人卡售價$799，內含流量60GB、國內通話費$100，網內/網外/市話費率每秒$0.016，一次滿足上網與通語的多元需求；對於台灣之星4G預付卡的既有用戶，也可至全台直營門市辦理免費升級5G，若5G用了不喜歡，升級後仍可儲值4G產品，自由轉換最安心。除前述外，考量目前消費者對5G網路品質仍多有疑慮，台灣之星即日起全面開放消費者至全台實體/網路門市申辦業界最長「5G 一個月免費試用」，體驗5G不限速上網吃到飽，不論新朋友或老客戶年年都可申辦一次，感受服務上的進步。

(科技)