葡萄王(1707)7月營收7.41億元，年減2.07%，前7月營收達49.98億元，年減3.27%。台灣葡萄王挾著機能性飲料重新上架，帶動7月營收成長；另外，上海葡萄王訂單遞延出貨，7月營收轉正；至於子公司葡眾則因基期高，7月營收小幅衰退。

台灣葡萄王受惠機能性飲料PowerBOMB於四大超商重新上架，加上康貝特系列商品搭配手遊三國群英傳聯名活動表現亮眼，7月營收年增36.4%，前7月年增26.65%，展望8月，仍然以明星商品「薑黃」系列、「益菌王」為主打，9月搭配中秋節，將推出靈芝王精華飲及其禮盒系列，可望拉抬另一波的聲勢。

上海葡萄王因受疫情影響延遲出貨的訂單已開始陸續發貨，7月成長力道增強，營收轉正年增64.94%。上半年營收YOY雖仍衰退，但下滑幅度已收斂許多，8月預期訂單量及出貨逐漸穩定。

子公司葡眾因去年7月中新產品「蘆露」上市，帶動整體營業額上升，在高基期的條件下年減8.7%。葡眾營收雖受此波疫情影響，年度累計YOY下滑3.35%，不過隨著上半年已發表新品「貝益潔護效牙膏」、「醣利佳」、「Hi Spray清新噴霧」的好評與穩定銷售，及下半年仍有規劃上市的新品，預期可以帶動後續營收成長動能。

(時報資訊)