上市營建股潤隆（1808）現金殖利率題材發威，31日台股開紅盤，潤隆也價量齊噴，重返70元大關，盤中已站上70.6元，上漲0.9元，漲幅1.29％，再創波段新高。

潤隆最近攜手興富發（2542）合作推出的台中七期重劃區的指標大案「市政愛悅」，打出「黃金搶案」的案名，加上優惠付款專案，已一炮而紅，造成話題。

潤隆今年受惠桃園新案「市政潤隆」完工銷售，貢獻第二季單季稅後純益約0.21億元，優於去年同期虧損1.04億元，EPS達0.07元；累計上半年稅後虧損0.99億元，每股稅後純損0.32元。

「市政潤隆」自五月開始加入貢獻行列後，衝高第二季業績表現；累計前七月營收，已達26.78億元、年增33.5％。

展望下半年，潤隆還有「悅誠」、「柏克萊公園」、「潤隆（真愛NO.2）」等新案，將陸續完工交屋，加上9月24日將為除息交易日，潤隆將配發盈餘分配現金股利每股1元、資本公積發放現金股利每股1元、盈餘轉增資配股每股1元、資本公積轉增資配股每股1元，合計共4元，市場期待現金殖利率行情發威，近期吸引買盤進駐。

(工商 )