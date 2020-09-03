美國川普政府在上月初對中國兩大社群平台WeChat和TikTok展開封殺，發出限期交易的行政命令，要求美國個人或企業45天後不得與兩者交易，按照行政命令的要求，有相關人士表示，相關細節將在9月20日前後《聯邦公報》上公告。

美國經濟媒體報導，消息人士指稱，負責執行禁令的美國商務部正在草擬文件，釐清禁止美國企業和兩家公司交易的確切範圍和實施日期，預定以聯邦公報的形式對外公告。目前不清楚是否會在公告當天一併生效，還是會有過渡期，給企業有遵守規定的緩衝時間。

報導指出，川普在上月6日對WeChat、TikTok下達限期交易的命令，令各界關心的是，這道禁令是僅適用於美國業務，還是全球業務都會受影響，假如是後者，很可能大幅削減美國企業的營收，而9月20日正是規定45天期限的最後限期。雖然一些美國官員暗示，禁令不會影響美國企業在中國的業務，但白宮內部似乎有不同的聲音。

另外，相關人士表示，禁令的範圍攸關生效日期，假如禁令廣泛適用所有騰訊業務，就會設置較長的過渡期，讓企業有時間遵守；假如禁令範圍較小，過渡期可能較短甚至是立即生效。

相關人士指出，禁令最終是否會擴大到美國以外地區，決定權全在川普。然而，白宮貿易顧問納瓦羅在本周重申TikTok 和WeChat 都構成國家安全威脅，強調川普政府將鎖定更多中國 app，以維護國家安全。

(中時新聞網)