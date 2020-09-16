蘋果光芒閃，隔夜美股四大指數齊收紅，蘋概股天王台積電(2330)今掛帥衝鋒，偕同台股雙雙改寫收盤新高！台積電ADR創新高激勵多頭士氣激昂，加以權值股聯電(2303)、聯發科(2454)聯手助攻，推升台股飆漲逾百點，一度攻抵13021點，直逼7月28日盤中創下的13031高點，前波獲資金點火的航運、塑化與太陽能族群漲多回檔，略為收斂指數漲點，惟仍堅守12900城池，終場加權指數上漲131.11點為12976.76點，萬三大關雖未站穩，仍改寫收盤新高，成交值增至2063.29億元。今日外資(不含外資自營商)買超184.7334億元，投信買超6.4425億元，自營商賣超47.0728億元，三大法人買超144.10億元。

美國科技股反彈，資金重回電子股懷抱！蘋果新發表平板採用5奈米製程A14 Bionic處理器，鼓舞蘋果派台積電ADR隔夜大漲6.6%並改寫收盤新高，激勵今跳空大漲15元，收盤也創下天價458元，帶動台股同步改寫收盤新高12976.76點，其餘蘋果鏈表現不一，大立光(3008)、華通(2313)因新款iPhone未現身表現黯淡無光，玉晶光(3406)、臻鼎-KY(4958)、穩懋(3105)、新日興(3376)則同步閃亮，聯發科(2454)Q3營運衝今年高峰，股價跟著走揚，聯電(2303)在轉單預期下獲投信連7買相挺持穩高檔。面板雙虎友達(2409)、群創(3481)遭多方棄守雙雙軟腳，太陽能族群元晶(6443)、達能(3686)、新晶投控(3713)等遭獲利了結漲多拉回。

傳產股中以造紙股表現最靚，正隆(1904)隨蘋果新機上市倒數，Q4營收拚百億，今日強勢大漲5%，點燃族群一片紅通通，榮登上市類股漲幅之冠。紡織股力麗(1444)環保聚酯紗首獲Apple Watch新一代智慧錶採用，今聞訊放量攻漲停，收復10元票面，委買張數仍高掛3.6萬張，表現吸睛。航運股遭資金排擠走勢疲弱，長榮(2603)、陽明(2609)、台驊投控(2636)、華航(2610)、長榮航(2618)倒退嚕。塑化股亦遭賣單調節，二線族群華夏(1305)下挫5%，台達化(1309)、台苯(1310)、國喬(1312)同步回檔，台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)相對有撐。新光金(2888)因新壽內控嚴重缺失挨罰2760萬元、董座吳東進遭停職，今日帶量下殺近2%表現尤弱，金融股尾盤部分個股獲買單拉抬，推升指數由黑翻紅。

美股近日回穩，資金行情有重燃跡象，外資重回台股懷抱，連五日買超達436.87億元。5日RSI為80.89，10日RSI為66.17，9日K值為77.11，9日D值為61.60，20日乖離率為2.19。在熱錢持續湧入下台股匯今日齊揚，台幣早盤強彈2角升破29.2元關卡，台股在護國神山台積電登高一呼下，萬三雖未竟其功，仍狂漲逾百點再創新盤新高，強過亞股表現。從台幣升不停，近日外資偏多操作來看，資金行情仍是主導台股的關鍵，台股再度攻堅13,000點仍可期。惟美中不足的是台股整體成交量能不足，資金明顯由傳產及金融撤出，轉戰至電子族群，電子成交值占比重返七成水位。台股目前在所有均線之上，成交量在2000億元左右，追價買盤謹慎，呈現驚驚漲格局，觀察後市能否持續放量上攻，並有待金融及傳產再出發。

市場對科技界年度盛事之一的蘋果發布會寄以厚望，對於蘋果新機延後發表，市場看法多空不一，雖認為難有新亮點，惟蘋果新機預計延遲至10月發表，代表9月、10月將是台廠零組件供應商拉貨旺季，華為禁令生效後，電子此時接棒，市場以利空出盡解讀，看好電子股後市。亞系外資表示，未來投資布局可轉進明年能見度、獲利成長題材；看好iPhone供應鏈、PC供應鏈、電動車等三大投資主軸，其中iPhone供應鏈在華為禁令發酵下，iPhone有望推升全球市占率，PC供應鏈主要受惠疫情帶動居家辦公、遠距教學等趨勢，NB需求旺，Chromebook動能將延續，PC市場表現將優於預期；電動車題材方面，在新款電動車陸續推出下，將有利於明年市占表現。

(時報資訊)