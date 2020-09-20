懷孕是一件好事，不過婦產科醫師詹景全上節目分享了一個看診經驗，他指出，一名男子因為周數的評估與結婚時間有所落差，而誤以為自己被戴綠帽，好在醫師立刻解釋原因，化解了一場家庭危機。

詹景全在節目《醫師好辣》上提到，曾經有一名男子帶外籍妻子到門診產檢，超音波一照發現妻子已經懷孕6周，然而男子卻臉色難看地表示，「6周？可是我4個禮拜前才娶她耶」，這讓醫師嚇出一身冷汗。

詹景全趕緊和對方解釋，這樣是對的，那天（4周前）剛好是他的受孕日，因為6周是從月經來的第一天開始算（由於月經日與排卵日差2周），詹景全直呼，還好他有把疑問提出來，不然這回去不知道會不會打到流產。

婦產科醫師詹景全指出，著床後的第九天才驗孕的到。（摘自YT《醫師好辣》）

詹景全說明，對於懷孕周數計算，一般人的想法與醫學上的計算有出入，正常來說，排卵日來算14天，如果沒有懷孕就會是生理期，月經周期以28天計算，但在評估懷孕周數時，是以月經來的第一天來算，所以若是月經該來沒來，醫師驗孕時會說「已經4周」，但從來卵日來看僅有2周。

(中時新聞網)