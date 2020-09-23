川普在第75屆聯合國大會上發言抨擊中國大陸

美國總統川普星期二（9月22日）以視頻方式對第75屆聯合國大會發表講話，他在發言中猛烈抨擊中國大陸把新冠病毒這個瘟疫釋放到全球，並要求聯合國就此對大陸追責。此外，選舉期間，川普也利用這個機會吹噓其施政成就。

據《美國之音》刊登川普的講話全文稱，在聯合國成立75年後，我們再次投身一場偉大鬥爭，同中國病毒這一看不見的敵人進行激烈的鬥爭。美國為此發起二戰以來最積極主動的動員，迅速生產創紀錄的呼吸機，首創了挽救生命的治療方法。4月以來的死亡率降低了85%。

川普在聯大會議上暗示他將贏得勝選，明年會再回到聯大與各國領導人相聚。（圖／推特視頻截圖）

川普說，有3種疫苗已進入臨床試驗的最後階段，正在提前大量生產，疫苗會打敗病毒結束這一大流行病。我們必須追責把這場瘟疫釋放到全球的國家：中國。在病毒的最早時期，中國封鎖了國內旅行，卻允許航班離開中國並讓病毒感染世界。中國政府和實際上由中國控制的世界衛生組織錯誤地宣稱，沒有證據顯示病毒會在人與人之間傳播。後來他們錯誤地說無症狀者不會傳播這種疾病。

川普接著抨擊中國大陸稱，中國每年向海洋傾倒千百萬噸的塑膠和垃圾，在其他國家的水域過度捕撈，破壞大片珊瑚礁，向大氣中排放的有毒汞比世界上任何一個國家都多。中國的碳排放量幾乎是美國的兩倍，而且還在快速增加。相比之下，在片面退出的《巴黎氣候協議》之後，美國去年減少的碳排放量比該協議中的任何國家都多。

他說，美國的繁榮是全世界自由與安全的基石。短短3年內建設了歷史上最了不起的經濟，軍隊的規模有了大幅度的增加，我們擁有世界上最強大的軍隊。

川普表示，我們面對中國數十年來不正當的貿易行為挺身而起，我們重振了北約聯盟，退出了可怕的伊朗核協議，並對這個世界上支持恐怖主義的首要國家實施了嚴厲的制裁，百分之百地摧毀了伊斯蘭國哈里發，在塞爾維亞和科索沃之間達成了一個和平協定，在中東達成了兩項和平協議，同時努力結束阿富汗戰爭，撤回美國軍隊。

川普還暗示他將連任並在明年回到聯合國大會，他說，明年當我們面對面聚集在一起的時候，我們將處在美國歷史上，坦率地說，也希望是世界歷史上最偉大的一年之一。

(中時新聞網)