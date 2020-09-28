根據美國商務部工業與安全局（BIS）文件顯示，美國政府決定出手制裁中芯國際（SMIC），一旦正式公布，將對中芯國際及子公司與合資公司採取出口管制措施，中芯國際出口相關半導體設備需向美申請許可證。對此，投資達人、Podcast節目《股癌》主持人謝孟恭表示，台股受歡迎的缺貨題材再次登場，並點名聯電、世界先進是預期受惠股，不過他也提醒，台股、美股都進入修正盤勢，布局上仍要更小心。

謝孟恭日前在臉書發文指出，美國商務部工業與安全局BIS確定制裁中芯，函指向半導體製造國際公司（SMIC）及其任何子公司和合資企業出口受《出口管理條例》（EAR）管轄的物品，包括中芯國際（上海）公司、中芯國際（北京）公司、中芯國際（天津）、中芯國際（寧波）、中芯國際（深圳）、中芯國際華南公司（SMSC）、LFoundry（意大利）和中芯國際先進技術研發（上海）公司。

他表示，中芯前三大客戶為華為、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom），被制裁之後8吋晶圓缺貨狀況更為明顯。電源、驅動IC和MOSFET為預期漲價題材，前幾天MOSFET族群集體井噴，是不是又是提前知道制裁令確定了？(但後來被盤勢一起拖累下去)。

此外，聯電、世界先進也是預期受惠個股。多個消息來源顯示台廠早已產能客滿且短期內難以擴產，故可能是漲價應對。

他並提醒大家，台股很受歡迎的缺貨題材再次登場！不過近期台美股都進入修正的盤勢，盤面上少見有強勢的個股或族群，佈局上要更小心就是了，不建議像前幾個月那樣大進大出。

然而，由台股今天表現可看出，晶圓雙雄台積電、聯電與世界先進，均成主要轉單受惠者，台積電轉強漲逾1.7%，貢獻大盤漲點65點，聯電更是漲停鎖死，而世界先進也逼近漲停作收。同時，中芯國際遭制裁也有利 NOR Flash 廠喜迎轉單與漲價效益，旺宏和華邦電均亮漲停燈號，南亞科漲近5%。

(中時新聞網)