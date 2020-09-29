汎德永業興櫃上市股票申購抽籤，投資人搶破頭！從開放申購首日，汎德就累積522億元的投標金額，證交所最新統計，到28日止，首日29萬筆，兩天累計55萬筆標單，累積凍資994億元、逼近千億元；以每天增加400、500億元的狀況推算，不排除今天截止後，三天總凍資額上看近1,500億元，而以一座101造價500多億來估算，約三座101的金額。

汎德承銷價180元，較興櫃股價有15萬元的價差，不僅媒體報導、民眾瘋搶，各券商更透過APP、Line、電話等方式通知鼓勵股民投標。

汎德25日起開放申購投標，首日就累積29萬筆，昨日再激增近倍達55.2萬筆，凍資額高達994億元。今天下午投標截止後，預計10月5日公開抽籤，12日掛牌上市。

汎德申購破55萬筆投單，已遠超過前興櫃股王昇佳的36萬筆，凍資額994億元，也僅次於昇佳的1,752億元;總筆數則以承銷價更低的和潤達98萬筆最高，和潤當時只要5.3萬元就能參與、凍資約500多億元，而汎德價格18萬元才能參與，多出了近4倍。

法人分析，近年進口車占比持續提升，汎德永業長期經營豪華進口車市場，旗下銷售3大品牌的多款車種涵蓋廣泛客層，必然為趨勢下的主要受惠者，隨車口數持續增加，亦推升維修保養業務需求，獲利動能無虞。

(中時新聞網)