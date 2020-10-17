億級大師蕭明道。（圖／理財周刊提供）

有億級大師之稱的蕭明道老師，自2016年底封刀課程之後，除了遊山玩水過著閒雲野鶴的日子外，更持續靠技術分析在股市獲利、並將賺來的錢捐贈公益，期間陸續捐助各地的復康巴士、救護車、救護車心電圖機、協助佤邦希望小學建校…等等公益善舉，為了讓一直跟著的老學員更透徹量價時間角度的奧妙，所以這次為公益再復出，在10月17日起連續5周共20小時開班授課，傳授從基礎到實戰操作的量價時間角度技巧，並且課程收入6成全數捐助公益單位。在開班前特別專訪到蕭明道老師，為學員分享這陣子操作心得，希望能夠幫助更多投資人總是賠錢的宿命。

技術分析考慮的是人性，量價時間角度涵蓋所有技術面

蕭明道老師說，在技術分析裡面考慮的是人性，任何一檔股票，股價後面有很多因素，有基本面、內線、籌碼面、總體經濟面、EPS、或本益比等，但股價背後這麼多原因，不是我們所能理解的，他只在乎的是「當下這根K線所呈現的力道誰強誰弱」，根據力道強弱來押注。而衍生而出的量價時間角度，則涵蓋所有技術面及人性，所以蕭明道長期根據『量價時間角度』來操作，而量價時間角度最在乎的是成交量。市場上常說，老手看量、新手看價。對蕭明道而言，量，是一種信心、是一種推手；從量價衍生出「時間波的扣抵」及「角度的比較」，才知道什麼是強勢、弱勢、反彈、做底及頭部，這樣的供需型態已經完整包括市場波動多頭跟空頭的走勢了。

21金釵(股票籃)，可多可空，汰弱換強

大家都很好奇蕭明道老師的股票是如何選擇?蕭老師說，我手上股票籃裡最多存在34檔股票，再從34檔股票提出21檔股票可多可空，隨時翻手為雲、反掌為雨，不過你有再多錢也不可能同時操作21檔，所以每天檢查持股掌握量價時間跟角度，這是重點。

比如說，我過去2014、2015年，我喜歡的幾檔股票現在已經不存在了，這些股票不能融資、也不能融券，很早之前就已經走入空頭了，所以就排除掉。之後，我就會加入一些新的股票，比如去年就加入了8454，這支股票在這一波疫情下來，相對大盤是不跌的、是漲的，當時不到20萬，4個月時間後現在是7-80萬。做股票就是要看機會點在哪裡?不是亂買，該買的時候要勇敢買，該退出的時候要勇敢的退出。

它在那個時候是相對的強勢股，因為幾乎你所認識的股票，包括法人的中大型股聯發科、台積電、或台達電...都是高角度下來、出量之後，量縮不見低，才反彈上去；但富邦媒不是，它下來之後，一直沒有跌破，後來才知道背後原因是宅經濟，但是當下我們不知道，我們只知道它強，所以我敢買，因為大盤已經觸底了，這種股票就是你手上要抱的強勢股。

你看的到是「價格」，我看的到卻是「機會」

我選股票必須先研判趨勢，多頭趨勢、空頭趨勢還是盤整，這裡面所選出來的股票意義完全不一樣。當一個多頭趨勢，在一段形成之後它就會壓回，再往上走，其實都不用擔心，像這種強勢的股票，在它拉回的時候，找買點做切入，這叫後發先制。你的過去漲一波我沒有參與，你的未來我極盡把握。

做股票掌握到強勢股，不管你甚麼時候發現強勢股，只要坐上車就會獲利。舉例來說，100漲到800，你可能在300發現了，可是你不敢買，所以你往往錯失機會，因為你看的到是「價格」，但是我看的到卻是「機會」。100-300我沒有看到，它壓回整理到270-280我看到了所以我敢接，270-280一直到400、500，再拉回再到700、800，我敢接，因為我看到的是它的轉折-瞬間起漲的變化。

不管初升段、主升段或末升段，它就是一個波段

做股票不要管初升段、主升段或末升段，它就是一個波段。因為波浪來講，它形成完畢之後你才會知道它是這個樣子，它沒有完畢之前你不會知道。我個人在波浪裡面進進出出，書都翻爛了我還是搞不清楚。所以我一直認為，我們要做的是賺錢，賺錢的目的就是做波段。如何在波段轉折起漲點掌握住就ok了。因為波段的起漲點你是安全的，剩下的只是你選的股票是強勢股、是飆股，只是賺多賺少而已，你不會賠到錢。

股票市場是供需原理 國際局勢與我何干

你看2020這個疫情好了，川普、習近平，臺灣的蔡小英，誰有辦法？他沒辦法，你有辦法嗎？所以不要管這些事情，好好研究量價技術，他們都想不好的事情你來想幹嘛呢？剛剛不是講到了一個K線一個價格後面有很多很多因素，護盤基金要進場、外資要出場、台股大陸回來基金要買這個房子或買股票都會影響，這些東西都不是你當下能夠了解的。但是當下我看到的就是這個量，舉例來講，比如說像玉晶光，量出來，就代表還有人追價，量代表企圖心，有量，代表它會上漲，量沒有了，它反轉了，就不要了，原先它是集三千寵愛，當它沒有人愛的時候就打入冷宮，股票不就是這樣子。我們看聯發科2454，這個量出來有人愛，集寵愛於一身，量增價漲角度陡，然後量縮再攻擊，然後出大量，瞬間出大量快要攻漲停。

這是供需原理，從供需來講，價格越高，賣的人越多，價格越低，買的人越多；例如來說現在股價是600元，爲什麼有人不在內盤去買去等，而是從用市價單去買，比如說內盤是600塊，外盤是601，602，603，604，605，那麼10個有9.9個投資人，600就報599買，報598買。而從市場用外盤敲進來的，代表他們有信心，買601、 買602、買603，因爲現在不買，等下買不到低價了，這就是我們從市場上的眉角來看東西。所以我們這樣思考。但是從供需的角度來講，買的人越少，價格越高，它買的人越多是不是他看好後市，這樣是不是就很清楚了。

(本文摘自《理財周刊 1051期》)

《理財周刊 1051期》

(中時新聞網)