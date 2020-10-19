英國媒體披露，英國首相強生（Boris Johnson）嫌首相15萬英鎊年薪（約新台幣560萬元）太少，養不起他的6個孩子，也無法供應他剛出生的兒子入讀英國貴族學校伊頓公學，因此萌生在明年春天辭職的想法。

英國首相強生2019年11月被英國電台主持人法拉利（Nicolo Ferrari）問及究竟有多少孩子時，強生拒絕回答。

英國《地鐵報》（Metro）18日報導，多名和強生同黨的保守黨下議院議員透露，強生有意在明年春天請辭首相一職，原因在於薪水太少。

報導說，強生曾向同事抱怨，目前150,402英鎊的年薪太少，無法支撐他的生活，甚至去年7月上任首相前，賺的還比現在多。

強生擔任首相前，每個月為英國《電訊報》（The Telegraph）撰寫專欄的收入就高達2.3萬英鎊（約新台幣85.7萬元），再加上演講、出席活動等收入，他還能額外賺取數十萬英鎊。根據英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，光是2場演講，強生一個月就能進帳16萬英鎊（約新台幣596萬元）。

一名議員透露，強生擔心現在的薪水養不起他的6名兒女，而且沒辦法讓他今年4月才剛出生的小兒子威爾弗雷德．強生（Wilfred Johnson）將來入讀英國名校伊頓公學（Eton）。伊頓公學每年學費高達42,500英鎊（約新台幣158萬元）。

議員說，「強生至少有6個孩子，有些年紀小到需要財務支援」，「而且他還要付前妻惠勒（Marina Wheeler）大筆贍養費。」

不過消息人士說，強生希望再等6個月，直到英國順利脫歐、疫情過去後再遞交辭呈。

《地鐵報》指出，英國政府官員、卸任首相光是演講、出席活動，就能賺進大筆鈔票，議員們相信，強生相當羨慕去年夏天辭職的前首相梅伊（Theresa May），梅伊自卸任以來，靠著巡迴演講就賺進100萬英鎊（約新台幣3,730萬元）。

其他卸任英國首相如卡麥隆（David Cameron），每場演講費用高達12萬英鎊（約新台幣447萬元），前工黨首相布萊爾（Tony Blair）更是靠著顧問工作及演講，身價高達2,200萬英鎊（約新台幣8.2億元）。

目前唐寧街10號已經否認報導，不過也拒絕多做評論。

強生小兒子威爾弗雷德4月底出生時，富比世（Forbes）雜誌網站、英國《獨立報》（Independent）曾盤點強生的家庭狀況，他和律師前妻惠勒一共育有4名子女，包括2名女兒、2名兒子，年紀最長的是27歲，他與惠勒在2018年分開、今年初離婚。此外，強生2009年擔任倫敦市長時期，也和藝術顧問麥金太爾（Helen Macintyre）育有1名私生女。

不過除了檯面上這幾位兒女，過往法庭文件顯示，強生疑似還有其他私生子。富比世指出，強生實際上到底有多少名孩子，「至今仍是一個謎」，原因之一在於他不只相當注意不讓孩子的身份曝光，也嚴密保護不讓外界知道自己究竟有多少孩子，在2019年的選戰中，他曾被質問究竟有多少孩子，他只回答，「我深愛我的孩子，但他們沒有參與這場選舉，因此我不對他們多做評論。」

(中時新聞網)