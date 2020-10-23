櫃檯買賣中心將於11月10日到27日舉辦7場「櫃買市場業績發表會」，此系列業績發表會主題依序為「富櫃200(一)」、「富櫃200(二)」、「富櫃200(三)」、「科技生活」、「櫃買特色」、「生技醫療」及「半導體應用」等。

配合上櫃公司109年第3季財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新之財務及業務資訊，櫃買中心將於11月10日、17日、19日、20日、24日、26日及27日辦理7場「櫃買市場業績發表會」。

櫃買中心表示，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，此系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，各場主題依序為「富櫃200(一)」、「富櫃200(二)」、「富櫃200(三)」、「科技生活」、「櫃買特色」、「生技醫療」及「半導體應用」等，邀請包含：精測(6510)、環球晶(6488)、中美晶(5483)、璟德(3152)、大學光(3218)、統新(6426)、聖暉(5536)、朋億(6613)、神盾(6462)、網家(8044)、金益鼎(8390)、大田(8924)、宇智(6470)、神準(3558)、新麥(1580)、杏昌(1788)、太醫(4126)、科懋(6496)、展匯科(6594)、友威科(3580)、晶焱(6411)等21家上櫃公司參與。

為因應新型冠狀病毒疫情，避免室內群聚感染風險，此系列業績發表會將採線上直播方式，由與會公司代表進行簡報直播，並針對投資人會前所提問題進行回覆。

(時報資訊)