美國和歐盟最近啟動了一系列針對中國大陸的定期外交對話，並為此對話建立一個常態性論壇，對話的目的是為歐盟和美國專家討論與大陸有關的所有問題，包括人權、安全和多邊主義。

據《參考消息》引述《彭博》新聞稱，華盛頓正積極推銷這個新的對話論壇，作為打造專門對抗中國大陸影響力的組織，但歐盟試圖淡化這一論壇的重要性，尤其是川普政府在這個論壇中的影響力。

報導說，美國國務卿蓬佩奧和歐盟外交與安全政策高級代表博雷利於布魯塞爾時間週五舉行雙邊對話，在這場視頻對話後雙方發布了共同聲明，表明對話的目的是建立一個專門論壇，以供歐盟和美國專家討論與中國有關的所有問題，包括人權、安全和多邊主義。

西班牙《國家報》報導說，歐盟和美國已決定擱置分歧，以對話論壇的方式應對中國大陸。蓬佩奧與博雷利發表的共同聲明措辭謹慎，無驚人之語，與川普執政以來的美歐互動氣氛有很大的反差。

這一官方聲明是在距美國總統大選僅有10天之際發佈的。了解內情的歐盟官員說，其實就是就與中國大陸的關係進行具體對話、交換意見。由美歐的官員與專家進行。歐盟希望的是在謹慎的常規層面上進行部長級對話，對話將涉及與中國有關的所有問題。

報導說，這是博雷利在今年6月的一次視訊會議上向蓬佩奧提出的倡議。蓬佩奧起初對此表現冷淡，但不久之後態度突然轉趨積極。他在德國馬歇爾基金會的一次研討會上說：「我們應該共同應對這一挑戰，共同應對來自中國的威脅、中國的挑釁性軍事行動以及掠奪性經濟手段」。

報導稱，歐盟的這一倡議源於對與大陸關係發展的冷靜看法。對於歐盟來說，北京一方面是「制度性對手」，同時又是「戰略夥伴」。歐盟迫切需要與北京合作解決一系列問題。建立該論壇的提議是在第一波疫情衝擊之後產生的，第一波疫情充分暴露了歐洲對大陸的嚴重依賴，歐盟要想避免成為21世紀兩大地緣政治強國對抗的犧牲品，就必須以自己的方式與北京打交道。

(中時新聞網)