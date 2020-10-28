今年新冠疫情發生以來，大陸各地各部門出台一系列措施幫扶台胞台企。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（28日）上午表示，商務部、國台辦共同指導相關地方從7月到10月舉辦三場「台資企業拓內銷」線上推介對接系列活動，許多省份也推出延遲稅收優惠，協助台企度過難關。

大陸國台辦今天舉行例行新聞發佈會，發言人朱鳳蓮表示，新冠肺炎疫情發生以來，國台辦深入貫徹落實黨中央、國務院統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作部署，積極協助台商台企做好疫情防控、復工復產。

朱鳳蓮表示，大陸有關部門和地方積極落實各項政策措施，助力台商台企同等享受大陸紓困惠企政策，盡快克服疫情不利影響。大陸商務部、國台辦共同指導相關地方從7月到10月舉辦三場「台資企業拓內銷」線上推介對接系列活動。

此外，北京、上海等地協助台企同等享受員工培訓補貼等紓困政策；浙江、廣東等地協助台商台企利用「直播帶貨」、「短視頻」等拓展大陸內需市場。江蘇昆山落實境外投資者以分配利潤直接投資暫不徵收預提所得稅政策，為7家台企落實再投資遞延納稅優惠4780萬元（人民幣，以下同）。

朱鳳蓮表示，5月15日，大陸國家發改委、國務院台辦等10個部門聯合印發《關於應對疫情統籌做好台資企業發展和推進台資項目相關工作的通知》，提出持續幫扶台資企業復工復產、統籌協調推進重大台資項目、積極支持台資企業增資擴產、促進台資企業參與新型和傳統基礎設施建設等11條具體措施。

朱鳳蓮指出，「11條措施」與「31條措施」、「26條措施」是一脈相承的，都是專門為廣大台胞台企提供發展機遇、同等待遇，並針對疫情帶來的新問題，向台企提供精準有力的支持。

「目前，大陸台企生產經營總體穩定，許多企業實現顯著增長。面對疫情衝擊和經濟全球化逆流等複雜因素，大陸市場空間廣闊、發展韌性強大等優勢進一步顯現。」朱鳳蓮舉統計數據為例指出，「大陸第二季GDP增長3.2％，第三季增速達到4.9％，呈現穩定增長態勢。前三季進出口總額達到23.12萬億元，創歷史同期新高。」

「國際貨幣基金組織近日預測，今年全球經濟萎縮4.4％，但大陸經濟將增長1.9％，成為唯一實現正增長的主要經濟體。」朱鳳蓮表示，近期，大陸先後發佈《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025）》、審議《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》，這些對於台胞台商台企來說都是新的機遇和利多。

朱鳳蓮呼籲，在外部環境不穩定性不確定性增多的大背景下，廣大台胞台商台企抓住大陸發展機遇，順勢而為、乘勢而上，一定能夠實現更大發展。

(中時 )