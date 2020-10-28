5G手機再添生力軍，三星電子推出多款Galaxy A系列智慧型手機，讓消費者可依據自身需求，以實惠的價格享受出色的行動體驗，今日再引進三星最平價5G生力軍－Galaxy A42 5G，並搭載高通最新Snapdragon 750G行動平台、5,000mAh大電量、超規格4＋1鏡頭、以及6.6吋U極限全螢幕，以堅強產品陣容提供消費者橫跨中階、旗艦、超旗艦的5G絕佳之選。

Galaxy A42 5G將推出絢幻白、絢幻灰及絢幻黑3色，單機建議售價NT$12,990，於11月上旬起於全台通路陸續上市。

Galaxy A42 5G支援台灣5G全頻段，隨時隨地飆速連網，盡情享受高畫質追劇，全心投入於眼前遊戲戰局，搶得致勝先機，或以清晰無比的畫質、音質，與親朋好友視訊暢聊生活點滴。同時，搭配高通最新Snapdragon 750G行動平台，多工作業、打Game不卡頓，行動體驗更上層樓。此外，Galaxy A42 5G搭載5,000mAh超長續航力電池，以及15W閃電快充，提供超強電力支援，整日精彩不斷電。

用手機紀錄每日生活大小事，已成為全民日常。Galaxy A42 5G內建4＋1顆鏡頭，包含4,800萬超高畫素主鏡頭，搭配30種AI場景智慧辨識功能，照片隨拍隨美，上傳社群吸讚力破表；800萬畫素123度大廣角鏡頭，不僅精彩收納出遊所見壯闊美景，團體聚餐大合照也難不倒；另有500萬畫素的景深鏡頭和40mm微距鏡頭，挖掘生活中所有唯美細節，輕鬆化身攝影達人。而2,000萬超高畫素前鏡頭搭配內建趣味AR貼圖、多款美顏濾鏡功能，為回憶增添更多有趣故事。

Galaxy A42 5G搭載6.6吋Super AMOLED U極限全螢幕，極窄邊框設計搭配杜比全景聲，提供絕佳沉浸式娛樂響宴。而手遊愛好者可透過內建「遊戲啟動器」，AI智慧演算補幀，體驗更流暢的視覺享受。此外，Galaxy A42 5G將經典的白、灰、黑中性色系，注入極具現代感的層狀結構幾何設計，以類玻璃材質打造如夢似幻的炫光效果，並進一步優化握感，一機在手時尚輕盈跟著走！

(中時 )