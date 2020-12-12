北市一名楊姓男子假冒富商，至少騙5名直播主上床，還趁機偷走被害人信用卡，日前已遭起訴。今年初，楊男皮夾遺失，被撿到警局招領，警方發現他的皮夾裡有許多他人信用卡，覺得可疑，通知其中一名報案失竊的直播主小愛（化名）前來詢問，小愛才吞吞吐吐坦承，被騙包養又被偷信用卡怕出糗，報案時才謊稱遇粉絲被竊，結果日前遭台北地檢署緩起訴，處分期間1年4月，且須繳交國庫5萬元。

小愛報案信用卡失竊時向警方表示，她日前以直播主身分受邀參加一場私人飯局後，在某便利商店前巧遇自是她粉絲的楊男，2人聊了一陣子離開後，發現信用卡不見了，實際上是她遭楊男騙砲，過程中偷走。楊男到案時否認行竊，強調自己與小愛約在旅館見面聊天，說信用卡是小愛自己拿出來給他使用的

由於二人說法南轅北轍，小愛信用卡遭竊的情節更是離奇，檢警於是展開追查，結果發現2人見面當天，小愛曾傳了一張房間照片給楊男，經比對當天附近某旅館的開房消費紀錄，果然發現2人曾先後進入同型房間。

檢方將調查結果告訴小愛，小愛才坦承擔心被騙包養的事情曝光，才會向檢警說謊，還說，楊男假裝富商要包養，實際上騙砲沒付錢，檢察官因此查出至少5名直播主受害。

因為小愛一開始隱瞞實情，害檢警多花了幾個月的時間才查出真相，被檢察官依偽證罪嫌偵辦，考量她坦承犯行，給予緩起訴處分，處分時間1年4月，並須繳交國庫5萬元。

(中時新聞網)