小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（17日）新聞重點。

【1】蘇偉碩嗆 查水表封不住我的口

反對萊豬進口的醫師蘇偉碩，在網路發表萊劑毒性，竟遭衛福部告發涉犯《食安法》，高市警三民二分局通知蘇25日晚間10點到案說明，蘇昨霸氣地表示，就算查水表，「也封不住我的口。」國民黨團總召林為洲更飆粗口「太扯了！」痛批現在是戒嚴時代嗎？國家機器動成這樣。

【2】騎士闖中橫 跳崖失蹤40天尋獲

新竹邱男11月間擅闖中橫便道後，疑跳下溪谷失蹤，警消及民間團體搜救40天毫無所獲，15日深夜上山打獵的楊東波路過谷關廢棄電廠時，驚見陌生男子躺在涵洞內昏睡，向警方報案後證實是失蹤的邱男，他獨自在深山40天，奇蹟似地生還，獲救第一句話說「你們找到我了喔！」。

【3】谷歌臉書蘋果 面臨罰款甚至分拆

歐美的貿易與科技戰即將爆發！歐盟15日公布2項數位服務重要法案草案，要求谷歌、蘋果、臉書等美國科技巨頭改變在歐商業手段，否則可能面臨高達年營業額10％的巨額罰款，甚至可能被迫分拆業務。這2項法案將是歐盟對美國科技業打出最重的一拳，不僅如此，這些巨企的「後院」也竄出火苗，美國多州料將對谷歌提出反壟斷訴訟。

【4】政策有感 9成花蓮縣民好幸福

花蓮縣長徐榛蔚上任將滿兩周年，縣府委託艾普羅民調公司針對徐榛蔚施政滿意度與縣府團隊各項施政評比調查，昨公布調查結果，施政滿意度平均超過8成，更有超過9成縣民認為住在花蓮有幸福感。徐榛蔚表示，縣府團隊施政必須讓民眾有感，無論好壞都要虛心接受，時時警惕，做好縣政。

【5】戴立綱萌電玩魂遭電爆

中天新聞轉戰新媒體YouTube頻道發展後，各節主播大解放，播報方式推陳出新，除了吃播、螃蟹舞，也與來賓打手遊，更搭上最近話題超夯動漫《鬼滅之刃》多元發展，完美結合時事議題，讓新聞不再死板，網友、觀眾們一片好評，大呼生活化的新聞播報方式是全新享受。

(中時新聞網)