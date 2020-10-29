數位轉型、金融科技是每家金融機構勢在必行之事，由全球最大財富管理機構瑞銀集團作起來，像極了天空撒下金雨，該集團今（29）日宣布，推出「UBS Next」，加大投資金融科技和科技生態系統，計畫投資2 億美元於數位企業，投資標的包括集團評估的直接投資案，亦與專注於金融科技投資的全球創投基金Anthemis展開戰略合作，加速金融科技相關專案育成。

作為全球私人銀行業務龍頭，瑞銀對於科技創新並不陌生，集團內已設有創新實驗室、數位工廠，亦有未來金融計畫及與不同單位合作的專案研發。瑞銀主管表示，在推動內部計畫的同時，保持開放態度和科技公司、初創企業、監管機構、銀行同業等發展策略夥伴關係。

由瑞銀完全出資的「UBS Next」計畫，將指派一支專業科技創投團隊，尋求早期金融科技新創等相關科技公司的直接投資，採取股權投資模式，UBS Next將使瑞銀進一步加強與金融科技生態系統的聯繫，並確保投資組合公司獲得成功時，能夠注入更多資源，以創造規模化的成長路徑。

(工商 )