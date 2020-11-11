后豐鐵馬道的花梁鋼橋由6座鋼構桁架跨在橋墩上，氣勢雄偉。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市后豐鐵馬道的花梁鋼橋建於日據時期，2004年登錄為「歷史建築」。由於橋墩基礎土石流失及掏空，本報2016年7月獨家披露，其中2座橋墩傾斜及倒塌。為保存舊山線鐵道的歷史建築，台中市觀光旅遊局投入4000萬元整修，將橋墩回復仿古樣貌，10月底修復完成。

花梁鋼橋位於豐原與后里交界，原為舊山線縱貫鐵路跨越大甲溪河道的橋梁，建於1908年。本報在2016年7月獨家披露，花樑鋼橋橋墩整修期間，疑因包商施工不慎，加上長年豪雨沖刷造成橋墩基礎土石流失及掏空，其中1座百年橋墩遭大水沖倒，另座橋墩傾斜後也橫倒。

編號P4橋墩600噸，橫倒後斷成兩截，編號P5橋墩重達800多噸。觀旅局與文資委員、顧問公司緊急啟動「救墩」工程，初步完成加固的2個橋墩外觀為混凝土，後續投入4000萬元進行復舊工程，透過外層貼附舊墩體石材，並以磚材搭配新材料，回復仿古面貌。

觀旅局長林筱淇特別感謝所有工作夥伴排除萬難，完成橋墩修復任務，讓花梁鋼橋走過摧殘、風華再現。花梁鋼橋南端休憩平台置放舊有墩體展示，讓遊客騎經此處，藉由修復舊貌工程更加認識百年歷史鋼橋的建築智慧。

林筱淇表示，此次修復的花梁鋼橋為后豐鐵馬道必經路線，近期成為知名偶像劇及電影的拍攝場景，嶄新的花梁鋼橋除為居民及遊客帶來更舒適、機能更健全的遊憩設施及騎乘環境，更讓市民與旅客見證百年歷史建築之美。

花樑鋼橋建於1908年，總長382公尺，2004年公告為歷史建築，共5座橋墩，每座分3層，下部結構是混凝土砌塊石沈箱，橋墩則以磚石構成，由6座鋼構桁架跨在橋墩上，氣勢雄偉，有「縱貫鐵路最美交通工藝品」之稱。

后豐鐵馬道的花梁鋼橋投入4000萬元回復仿古樣貌，10月底修復完成。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

花梁鋼橋P4、P5橋墩施工前外觀為混凝土。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

花梁鋼橋編號P4橋墩600噸，橫倒後斷成兩截。（本報資料照片）

花梁鋼橋編號P4橋墩600噸，橫倒後斷成兩截，編號P5橋墩重達800多噸，傾斜後不久也橫倒溪床。（本報資料照片）

花梁鋼橋編號P4橋墩600噸，橫倒後斷成兩截，編號P5橋墩重達800多噸，傾斜後不久也橫倒溪床。（本報資料照片）

花梁鋼橋整修期間，編號P5橋墩不敵洪水沖刷而傾斜，不久也橫倒溪床。（本報資料照片）

花梁鋼橋整修期間，編號P5橋墩不敵洪水沖刷而傾斜，不久也橫倒溪床。（本報資料照片）

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