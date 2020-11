國際金融監控組織FSB(Financial Stability Board,金融穩定委員會)公布2020年期全球系統性重要銀行(Global Systemically Important Banks,縮寫G-ISB)榜單,過去3年獨居4級的「小摩」摩根大通被降為3級,與花旗銀行、今年慘虧的滙豐並列。

不過該榜單主要評估期間只到去年底疫情大流行爆發前,摩根大通則拒絕評論被降等一事。被下調者還有高盛,以及「股神」巴菲特(Warren Buffett)今年大量拋售持股的富國,均從2級被降到1級;從1級升上2級的中國建設銀行等7家銀行則被上調級別。

FSB是2009年G20(20國集團)在倫敦峰會倡議成立,主要目的在於避免類似2007至08年間全球金融海嘯這類經濟災難再次發生,該機構自2011年開始發布G-SIB榜單,因此系統性重要銀行是2011年才誕生概念,來自多半是跨國且規模巨大銀行,評估要點包括該行規模、複雜性、與其他金融機構互聯性、無可取代性、跨國性活躍度等。

G-SIB分5級,等級越高表示該行的逆周期資本緩衝率越高,即在經濟下行時期吸收虧損能力越強,5級至1級的逆周期資本緩衝率分別是3.5%、2.5%、2%、1.5%、1%,今年榜單和去年相同,維持30家入榜。

詳細榜單如下(5級、4級均從缺):

3級:花旗銀行(citibank,美國)、滙豐(HSBC,英國)、摩根大通(J. P. Morgan,美國)

2級:美國銀行(Bank of America,美國)、中國銀行、巴克萊(Barclays,英國)、巴黎銀行(BNP Paribas,法國)、中國建設銀行、德意志銀行(Deutsche Bank,德國)、中國工商銀行、三菱日聯銀行(三菱UFJ銀行,日本)

1級:中國農業銀行、紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon,美國)、瑞士信貸(Credit Suisse,瑞士)、高盛(Golden Sachs,美國)、BPCE集團(Groupe BPCE,法國)、農業信貸集團(Groupe Crédit Agricole )、國際銀行(ING Bank,荷蘭)、瑞穗金融集團(瑞穂FG,日本)、摩根士丹利(Morgan Stanley,美國)、加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada)、桑坦德(Santander,西班牙)、興業(Société Générale,法國)、渣打(Standard Chartered,英國)、道富(State Street,美國)、三井住友金融集團(三井住友FG,日本)、多倫多道明(Toronto Dominion,加拿大)、瑞銀(UBS,瑞士)、裕信(UniCredit,義大利)、富國(Wells Fargo)

(中時新聞網)