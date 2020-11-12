和碩公布第三季財報，雖然第三季營收比第二季增加2.4％，但第三季毛利率為4.2％，略低於上一季，營益率也比第二季少了0.1個百分點、為2.3％，稅後獲利為68.17億元，也比第二季下滑3.6％，不過比起2019年第三季已經有iPhone 11出貨助益下的獲利62.97億元，卻是大增8.3％，每股稅後獲利為2.61元。

(工商 )