和碩第三季EPS2.61元 獲利年增8.3％ 14:532020/11/12 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 和碩公布第三季財報，雖然第三季營收比第二季增加2.4％，但第三季毛利率為4.2％，略低於上一季，營益率也比第二季少了0.1個百分點、為2.3％，稅後獲利為68.17億元，也比第二季下滑3.6％，不過比起2019年第三季已經有iPhone 11出貨助益下的獲利62.97億元，卻是大增8.3％，每股稅後獲利為2.61元。 (工商 ) #和碩 #第二季 #稅後獲利 #EPS #獲利年增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 樺漢上季EPS 3.01元 04:092020/11/12 證券．權證 《生醫股》雙美前3季EPS2.5元 年增19％ 13:062020/11/12 財經 《其他股》稼動率維持高水準 旭然前3季EPS0.69元 09:592020/11/12 財經 拉高品牌力搶占醫美商機 雙美前三季稅後EPS 2.5元 10:302020/11/12 財經 禾聯碩前三季EPS達10.77元 居家電業之冠 10:502020/11/12 財經 華宏Q3營收寫近5年單季新高 前三季每股盈餘1.47元 11:232020/11/12 財經 《其他電子》信紘科前3季獲利年增1.7倍 每股盈餘2.17元 08:012020/11/12 財經 新光鋼 前三季獲利年增三倍 04:092020/11/12 證券．權證 《光電股》受台幣升值影響 華宏第3季每股營餘0.7元 07:432020/11/12 財經 智冠子公司助攻 前三季獲利寫十年同期新高 13:522020/11/12 財經 財經熱門新聞 衝過13000 台股爆喪屍潮！散戶血腥飛撲最恐怖下場 - 要聞 拜登比川普更凶狠 制裁華為還有殺手鐧？ - 財經 蘋果自研M1處理器系列Mac為何不降價？德銀竟歸責台積電 - 財經 等英特爾10奈米到天荒地老 蘋果自研CPU找台積電爆內幕 - 財經 北京最後通牒 驅逐不塑之客 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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