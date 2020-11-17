昨晚美股盤前，疫苗再傳佳音，美國Moderna 藥廠宣布旗下疫苗達94.5% 有效性，引燃華爾街興奮的情緒，進而推升美股指數大漲470.63點，再創歷史新高點。

台股指數在周一刷新紀錄後，今天又迫不及待再創新高，早盤以上漲171.94點開出，一度攻上13700點整數關卡，不過隨後指數創高後，出現調節賣盤，使漲幅收斂，終場收漲41.18點，收盤13593點再改寫史上新高。

蘋果公司今晨雖小漲0.87%，不過股價重新站回120美元整數關卡，帶動蘋概三王今早股價同步開高，並聯手領漲台股。但盤中鴻海股價一度由紅翻黑，尾盤時段買盤湧進，推升鴻海股價由黑翻紅，終場收漲0.48%；其他二王台積電及大立光分別收漲0.31%、0.3%，其中台積電股價一度大漲22元、尾盤湧賣壓只小漲1.5元，收在485.5元再創歷史新高，其餘蘋概股則漲多跌少。

疫苗的好消息，拖累防疫族群口罩及清潔概念股賣盤湧現，恆大重挫逾9%、康那香大跌逾半根跌停板、花仙子、毛寶及美吾華等股價皆收跌。今天盤面上太陽能族群再度轉強，龍頭股茂迪股價上漲逾4%，帶動相關族群股價走揚，其中國碩及達能皆亮燈漲停，其餘相關族群則漲多跌少。

比特幣目前仍穩站上16000美元整數關卡，比特幣相關族群今天股價續揚，其中青雲笑納第三根漲停板，精英也亮燈漲停，其餘相關族群也是漲多跌少。

疫苗再傳佳音，帶動市場對疫情控制更有信心，推升美股及台股皆創史上高點。不過，目前歐美地區疫情仍然十分險峻，倘若歐美各國因疫情升溫而擴大封鎖措施，恐將對未來經濟復甦造成衝擊，股市下行風險恐增加，建議投資人近期操作宜小心謹慎。

三大法人現貨買超149.28億，外資買超150.99億。外資持續買超且明日台指期結算，仍有機會再向上攻堅，波段滿足點至少到13918點。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃世民）

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(中時新聞網)