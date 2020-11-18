三名香港前立法會議員涉國歌法立法會三讀潑臭水事件，今晨被警方拘捕，包括朱凱廸、陳志全、許智峯，據傳，被捕原因與「立法會潑臭水事件」有關。

香港警方港島總區重案組探員18日清晨6點多，至前立法會議員朱凱廸位於八鄉錦上路元崗新村寓所將其拘捕，朱凱廸的Facebook在早上7點多發文，指約於今晨6點40分被警察上門拘捕，原因與立法會國歌法三讀期間潑臭水事件相關。

另外，前立法會議員陳志全亦被警方拘捕，陳志全的Facebook亦在早上7點發出貼文，指事件亦涉及立法會臭水事件，另一名前立法會議員許智峯今早同樣被警方上門拘捕，據瞭解，許現被送往西區警署接受調查。

香港警方回應，警方分別於今年5月28日上午、6月4日上午及下午接獲立法會秘書處報案，稱有人於上述時段舉行的立法會會議期間，向主席台方向掉下或潑出惡臭的液體，導致會議中斷，港島總區公眾活動調查組經深入調查及諮詢律政司意見後，今日採取行動，拘捕3名本地男子，年齡介於38歲至48歲，涉嫌違反香港法例第382章《立法會(權力及特權)條例》中的「藐視罪」及香港法例第212章《侵害人身罪條例》中的「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用或企圖施用有害物品」罪。

香港政府早前因應疫情延後立法會換屆選舉，而全國人大委員會亦破天荒決定現屆立法會繼續履行職務不少於1年，但朱凱廸和另一名議員陳志全在9月28日表明不延任，任期至9月30日結束。

在此之前，朱凱廸、許智峯、尹兆堅與黃碧雲等8名泛民議員，曾分別於本月1日及2日被捕，他們被指於今年5月8日在立法會內務委員會會議中妨礙立會人員執行職務，涉嫌違反《立法會（權力及特權）條例》，於本月6日在西九龍法院提訊，法庭將案件押後至明年2月11日再訊，各被告准以現金1000港元保釋。

(中時 )