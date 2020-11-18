2020年即將接近尾聲，這一年中台灣也發生了許多重大新聞，而這些新聞的主角，也備受各界關注和討論。對此，有網路媒體近日進行網路投票，票選台灣2020年年度十大新聞人物，據最新結果顯示，前高雄市長韓國瑜成為最多人投票的選項，壓過新北市長侯友宜，和衛福部長陳時中。

網友投票結果。(翻攝自YAHOO)

網路媒體《YAHOO》以「2020年度十大台灣新聞人物票選啟動，你投誰？」為題進，列出19名新聞人物，進行網路投票，投票時間為11月17日至21日，截至晚間9點40分，已有超過1000名網友投票。最新結果顯示，有45.1%網友投給前高雄市長韓國瑜，超過新北市長侯友宜的32.4%，以及衛福部長陳時中的32.2%。

根據最新的投票結果，台灣網友所票選出的10大年度新聞人物依序為：

一、 前高雄市長韓國瑜45.1%

二、 新北市長侯友宜32.4%

三、 衛福部長陳時中32.2%

四、 台北市長柯文哲24.7%

五、 「台灣半導體之父」張忠謀23.2%

六、 國民黨黨主席江啟臣21.2%

七、 農委會主委陳吉仲19.5%

八、 總統蔡英文18.2%

九、 行政院政務委員唐鳳16.6%

十、 監察院長陳菊15%

(中時新聞網)