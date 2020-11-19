針對國軍頻發輕生事件，前立委、立法院顧問洪慈庸嗆國防部「請自問一連串的事件後，到底檢討改善了甚麼？」粉專則一句回酸：我也想知道妳當民代的那4年，究竟改變了什麼？

洪慈庸在臉書貼文指出，不僅霸凌，整個部隊督導方式跟組織文化都要檢討。國軍頻發輕生事件，包括陸軍203旅柳下士上周在營裡輕生、去年9月陸軍269旅謝中士自戕案、今年4月269旅黃中尉自戕案，這反映的不只是霸凌問題，還有心輔制度，乃至整體組織文化的陋習。她不禁說：國防部請自問一連串的事件後，到底檢討改善了甚麼？

臉書粉專「小胖子的陽春麵」貼文一句回酸：「我也想知道在洪前委員就任民代的那4年裡究竟改變了什麼？」

網友回應說：「不好找⋯⋯」、「我只記得她飆了在風災後搶修電力的台電員工這個政績。」、「約會，結婚，懷孕..」、「她當初連國防外交委員會都沒選擇加入喔。」

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