受惠越南、柬埔寨民生消費市場受疫情影響較小，東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY（8480）今年前三季獲利創歷史新高，泰昇在20日的法說會上指出，疫情緩解，東協市場消費力逐漸恢復，迎接傳統旺季，樂觀預期2020年可達成獲利成長雙位數的目標。

泰昇累計今年前三季稅後淨利2.84億元，年增20.53％，每股盈餘7.24元。

主要營業市場在越南、柬埔寨、泰國的泰昇指出，紙尿褲、衛生棉等民生消費品業，處於東協高人口紅利市場，逐年都有成長，是泰昇近幾年營運逐年成長的主因。

今年的第四季，第四季一向是傳統旺季，加上原物料高峰已過，毛利率維持高檔。雖然美元持續貶值，影響營收及獲利，但，整體上還是正面樂觀看待。

對於2021年的營運展望，泰昇指出，預期明年市場應可完全擺脫疫情影響，東協及全球消費市場全面復甦。而東協國家可望受惠國際供應鏈重組，經濟重回高成長，直接拉動民生消費品市場需求大幅增加。另外，新市場通路如越南、緬甸、法國等，以及新投入的抗菌及環保等利基型產品的投資開發帶來的成長機會，因此持續看好2021年的營運績效。

雖然，2021年，預期貨幣匯率仍處於不穩定，可能會影響營收及獲利；加上，東協國家等目標市場，是全球企業眾所矚目，未來一定會導致競爭加劇；不過，泰昇定下，2021年，營收及獲利成長，仍可達雙位數的目標。

(工商 )