最新調查數據顯示，澳洲11月製造業持續增長，且擴張力道創下近3年新高。受此消息激勵，周一澳洲股市走高。

財經數據服務公司IHS Markit周一公布，澳洲11月製造業採購經理人指數（PMI）為56.1，高於10月的54.2，為連續第6個月呈現擴張，並創下近3年新高。

數據顯示，澳洲11月製造業產出與銷售都加速增長，尤其是11月的新訂單連續第5個月成長，且增長力道創下近兩年新高，儘管出口進一步下滑。

調查亦指出，11月澳洲服務業PMI為54.9，較10月的53.8升高，連續第3個月呈現擴張，並創下4個月新高。

11月綜合PMI為54.7，高於10月的53.6，並創下4個月新高。其中，民間企業就業為10個月來首度呈現增長。

儘管上周五美股表現疲弱，但由於澳洲開始鬆綁防疫封鎖措施，以及在強勁的製造業數據激勵下，周一澳洲股市上漲，扭轉上周五的低迷走勢。

目前S&P/ASX 200基準指數上漲0.50%，報6,572.20點，稍早前最高升至6,590.90點。澳洲證交所All Ordinaries大盤指數漲0.61%，報6,781.30點，稍早前一度漲0.84%。

在封鎖逾3個月後，目前澳洲人口最多的新南威爾斯省（New South Wales）與人口第二大省維多利亞之間的省界已經完全重啟。

(時報資訊)