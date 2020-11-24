台中市山、海、市、屯至少有10處待修復的「陳年」文資，等不到活化機會！市議員楊典忠、鄭功進24日為民請命說，很多前市長林佳龍任內已規劃好且找好千萬財源的歷史建築「第四市場」，去年被硬生喊卡，轉由勞工局規劃為青創場域，但事過1年半，連修復的驗收都還未完成。

市長盧秀燕說，文化資產的修復和一般的修復工程不同，針對建築結構、牆面等施作，都有專業審查規範，且須符合文資法和相關法規規定，市府積極修復潭子穀倉、活化第四市場等，將持續努力維護文化資產。

鄭功進說，「第四市場」是1932年日治時期的建物，本來年久失修，2015年經市府公告登錄歷史建築，前市長林佳龍規劃為中台灣漫畫插畫家進駐基地，本來預計2020年上半年全數開館營運。

新市府團隊先婉拒原民間業者同意贊助千萬室內裝修費用，更減項發包，原承諾居民要重做的廣場鋪面沒了、室內的油漆也省下來，更扯的是不論是漫畫意象或是第四市場太子樓的歷史風貌，幾乎也「被消失」。

鄭功進指出，去年7月中市府跨局處的協調會中，勞工局提出可試行保溫計畫，以試營運的方式，逐步進行該場域的活化：去年11月在市議會的強烈要求下，加開的地方座談會上漫畫工會表示可規劃為漫畫教室，新聞局甚至提出了租書功能的想像，但一年過去勞工局不僅零進度，明年度更是零預算，令人強烈質疑市府只會畫大餅，保溫計畫淪紙上談兵。

楊典忠說，台中文資牛步10案，除東區第四市場外，還有梧棲官吏派出所規劃2018年完工，至今還沒活化；梧棲永寧國小宿舍在2017年提報文資，目前才完成調查研究，修復的經費還沒著落，而清水黃宅瀞園建築都修好了，還缺週邊景觀修復營造。

還有烏日的聚奎居、烏日官吏派出所都是修復完成等待活化案件，而軍功國小日式宿舍、翁子國小、新社高中日式宿舍、豐原郡附屬官舍更是亟待修復的歷史建築。楊典忠強調，市府應該縮短文資修復與再利用的作業流程，培養文資活化招商團隊，不要只用個案方式處理，讓每個文資保護據點成為台中觀光的亮點，才能建立台中文化城的品牌。

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(中時 )