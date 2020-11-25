小米第三季延續上半年強勢表現，淨利潤年增長18.9%，智慧型手機收入年增長47.5%，智慧型手機出貨量達4660萬支。

小米第三季營收為人民幣722億元，年增長34.5%，經調整淨利潤為人民幣41億元，年增長18.9%，智慧型手機收入為人民幣476億元，年增長47.5%，智慧型手機出貨量4660萬支，年增長45.3%，小米第三季成功延續上半年業績強勢增長，季度收入、利潤均創新高。

小米第三季智慧型手機業務增長顯著，收入及出貨量均創歷史新高，於大陸及境外市場均保持正成長，小米智慧型手機收入達人民幣476億元，年增長47.5%，出貨量4660萬支，年增長45.3%。

根據Canalys的統計，小米第三季全球智慧型手機出貨量排名全球第三，市場佔有率達到13.5%，累計今年前10個月，小米集團在大陸地區定價在人民幣3000元或以上及境外定價在300歐元或以上的智慧型手機全球銷量已超800萬支。

小米雙品牌策略持續發威，智慧型手機業務在大陸市場量價齊升，根據Canalys統計，第三季小米在大陸市場的市佔率由2019年第三季度的9%上升至12.6%，穩居前四，受益於高階智慧型手機銷量佔比持續上升，小米智慧型手機在大陸市場的平均售價(ASP)持續提升，年增長14.7%；此外，在雙十一購物節期間，小米及Redmi品牌包括有天貓、京東、蘇寧易購Android手機累計銷量第一，據Canalys 公佈數據顯示，第三季度全球前十名暢銷機型中，有三款是Redmi機型。

小米第三季充分發揮「手機xAIoT」戰略的用戶基礎及通路優勢，IoT及生活消費品收入達到人民幣181億元，年增長16.1%，其中，境外IoT及生活消費產品收入年增長 56.2%，創單季度歷史新高，境外市場發展潛力龐大。

另外，小米第三季境外市場收入為人民幣398億元，年增長52.1%，佔總收入的 55.1%。

(時報資訊)