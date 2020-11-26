股票要漲的三個必要條件，景氣+資金+籌碼，景氣面今年GDP成長率有望保2甚至2021還有機會30年來首度超越大陸；資金面台灣錢淹腳目的時代似乎回來了，當然和聯準會（FED）遲遲不肯升息有關；籌碼面是現在指數13951點的融資餘額1612億元竟然比2018年6月19日指數11261點時的1924億元還低，顯然散戶並沒有貪婪。

那現在是誰在貪婪呢?大戶，富邦金剛剛備妥逾550億元銀彈要錢進股市，跟著大戶的腳步貪婪吧，大戶貪婪的時候股市根本不會死，等到散戶貪婪的時候，連擦鞋童都在談論股市的時候才會死。

2021年仍然安全牛頭衝衝衝史上最最牛的一段，妖氣沖天妖股橫空出世，5G、電動車蓬勃發展押寶MLCC國巨大缺貨；生技押寶生華科、合一、大學光生技股王爭霸戰開打；拜登的綠能是玩真的，押寶太陽能、風電，太陽能新生力軍是勤凱；比特幣20000萬美元不是終點，撼訊狂飆，我們要積極一點要貪婪一點，積極尋找下一檔大妖股。

下一檔妖股候選人晶心科飆漲有理：鐘擺理論下的明日之星。有一家公司叫做SiFive 於 2015 年創立，開發「簡易指令集架構」，免費允許任何人設計、製造和銷售 RISC-V 晶片和軟體完全不必支付給任何費用給公司。相較於目前必須支付高昂權利金與授權費用給 Arm（安謀）架構來說，RISC-V 顯得更加具有開創性與發展潛力。研究RISC-V 和Arm 架構再比較後，發現RISC-V 架構更具有好的電源效率&靈活性&價格競爭力。

目前 RISC-V 架構所設計的晶片多半用於儲存和 IoT（ Internet of Things簡稱IoT）設備上。現在RISC-V 開始應用於即時可編程門陣列（FPGA）的產品上（FPGA）比傳統半導體更適用於航空、汽車、國防和電信產業中，但缺點是價格相當昂貴。 RSIC-V 架構的 FPGA 產品比 Arm架構更便宜，結論是是將爆發。

美國封鎖大陸科技，雪上加霜把安謀嫁給了美國NVIDIA，然生命會自己找出路，大陸擴大重視並擴大應用RSIC-V架構這條出路，有了大陸這個出海口其產品勢將越來越多樣化。 RISC-V 為核心架構所設計處理器的 PC 就是一個很明顯的例子。

RISC-V 架構應用在高效能運算的產品已經看到最新的 FU740 系統單晶片 （SoC）了，並推出以 Linux （Linux可以執行在伺服器和其他大型平台之上，如大型電腦和超級電腦，世界上500個最快的超級電腦已100％執行Linux套件或變種）為基礎的 RISC-V 應用程式。 未來高性能運算、AI、電腦視覺等新應用必有 RISC-V 處理器為核心架構。

NVIDIA收購Arm之後，所產生的鐘擺理論已經擺向了RISC-V 帶來明日大明星Superstar 。

何況，無晶圓廠的IC 設計公司根本付不起 Arm 架構的高額權利金與授權許可費用，因為太昂貴了且使用後難以修改，這絕對是個大困擾。此時 RISC-V 正好提供了另一個新選項選擇。已經很明確的感受到大陸2021年將積極導入高階 RISC-V的樂觀感受，RISC-V 的中階產品甚至高階產品已經逐漸可與 Arm 同等級的產品匹敵，大陸擴大採用，那這項IP（智慧財產權）2021年的授權金充滿想像空間，目前RISC-V 已經滲透進指紋辨識晶片、智慧音箱的音效晶片，將來只會有更多晶片導入RISC-V架構量產，最大塊的潛力是有朝一日運用在手機上，直接挑戰 Arm 獨霸手機處理器霸主地位。

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)