上市營建股日勝生（2547）今（27）日下午即將應邀召開法說會，在正式登場前，盤面已上演慶祝行情，爆量漲停，盤中飆上漲停板，強鎖12.20元，躍居營建股的焦點。

日勝生集團董事長林榮顯多年來一直以營建、營運兩大事業群為主，近年積極加碼「健康樂齡地產」事業、循環經濟事業，全方位布局的企圖心強烈。

月前，林榮顯更首度揮軍中台灣，一舉拿下台中捷運綠線的文心崇德、文心櫻花兩大站最優申請人資格，擴大版圖布局到中台灣，加上高雄公辦都更案已在手，顯示躍居為全國性大型建的企圖心滿滿。

今天日勝生價量齊揚，飆出漲停，攻上12.20元波段新高，漲幅達9.91％，成交張數突破2.1萬多張。

最近日勝生首度跨出一大步，推出全台首座擁有獨立產權的三芝銀髮宅，全案已在去年12 月取得建築執照，2020年第二季開工，近日將正式推出「日勝生銀光計畫」，首創租售複合營運型態的康養樂齡園區，銀髮族將是日勝生銀光計畫社區的智慧資產，與社區共居共榮。

日勝生前十月營收近53億元，比去年同期成長4.64％。

至於前三季財報表現，日勝生累計稅後純益約2.73億元，EPS0.30元，優於去年同期的0.37元。

(工商 )