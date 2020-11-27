今國光(6209)傾力佈局非相機領域，可望自明年步入收割期，隨著IoT、遠紅外線成像鏡頭及車載鏡頭出貨放量，今國光樂觀看待明年營運，今國光預估，明年營收可望較今年大幅成長，IoT產品佔營收比重可望拉升至40%到45%，成為明年營運擺脫虧損重回獲利的主要推手。

今國光今天下午舉行法說會，數位相機產業年年衰退，今國光也啟動轉型，朝智慧音箱/智慧門鈴等IoT鏡頭、車載鏡頭及安全監控遠紅外線成像鏡頭、遊戲機等產品開發佈局，目前開發都已見到成果，其中IoT部分，今國光已順利切入亞馬遜供應鏈，另一家美系品牌大廠開發案也將於明年第3季開始量產，隨著IoT智慧音箱及智慧門鈴相關產品出貨放量，預估明年IoT相關鏡頭佔公司營收比重將拉升到40%到45%，由於IoT鏡頭毛利率相當不錯，可望對公司明年毛利率及獲利有很大助益。

除IoT相關鏡頭，今國光營運另一個亮點是安全監控遠紅外線成像鏡頭，今國光表示，公司著墨遠紅外線成像鏡頭已有3年，由於材料很特殊，主要在大陸廠區生產，客戶是大陸安全監控大廠，今年在客戶需求強勁下，成長3到4倍，明年有機會持續翻倍成長。

至於原本小量出貨的車載鏡頭，明年第2季亦可望大量生產。

為提升製造能力，今國光今年資本支出高達4億元，其中鏡頭及模具各投資約2億元，若加上原已投資約1億元，模具資本支出達3億元。

隨著產品佈局發酵，今國光表示，雖然11月營收會下來一點，但12月會上去，今年第4季可望淡季不淡，有機會是歷年同期最好的一季，明年第1季跟往年差異也滿大的，樂觀看待明年營運，預估明年營收可望較今年大幅成長，明年營運有機會擺脫虧損重回獲利。

(時報資訊)