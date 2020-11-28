一名網友在網路上表示，他的工作是一名「環境教育講師」，工作相當忙碌，每天工作時間從早上7點到晚上9、10點，已有3個月沒休假，休息時間大多要用來查資料備課，每年還需要考試進修，不過日薪高達8千多元，他問「如果是你，你受得了嗎？」

該網友在臉書「爆怨2公社」發文提到，「這是我辛苦一天的收入，但我要抱怨我的工作，我已經3個月沒有休假了，每天早起晚歸，如果是你，你受得了嗎？」照片中的薪資條寫上「應領執行費8170元」，他說自己是名環境教育講師，負責提供環境教育相關知識，包括環境教育、環境倫理學及環境議題的探討。

該網友說，每天工作時間早7晚9，有時忙到10點多才下班，經常吃泡麵或到超商解決三餐，還要利用休息時間上網查資料備課，而且除了每年考試外，他也會不斷進修，「現在很多年輕人都注意到這工作了，就是環境教育課程。」

許多網友說這薪資真的很優渥，「我之前的工作也差不多是這樣，但我覺得這樣生活只剩下工作，根本沒自由，毅然決然換成正常上下班的，薪水少一點，現在反而很開心」、「這種薪資...做死也甘願」。

(中時新聞網)