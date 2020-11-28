前台北市長黃大洲接受中國時報副總編輯白德華採訪後，由時報出版《感恩的憶述 黃大洲的人生傳奇》一書，並於今日舉行新書發表會，分享包括市長任內闢建大安森林公園等建設的經驗，他說明了自己剛柔並濟的施政風格，一方面主張市長要做應該做且難做的事情，但另一方面也要好好協助受政策衝擊的民眾。

時報出版社董事長趙政岷表示，兩千多年前都江堰改變了四川，黃大洲蓋台北捷運、改建中華商場也改變了台北市，讓市民有光榮感，希望每位台北市民都能以黃大洲為榮。

前台大校長孫震指出，他當台大校長時聘請黃大洲當總務長推動校園發展，黃大洲對台大校園美化貢獻良多。黃大洲接受西方教育，但內心也受中華傳統文化薰陶，是純樸敦厚、充滿同理心的儒家君子，他在台大是好老師，在台北市是好市長，任內做任何事情之前都先充分調查溝通才付諸實踐，但著手後就堅定不移直到成功，因此為建設遷移住戶時都能避免嚴重衝突。

孫震更盛讚，黃大洲市長任內建設大安森林公園、基隆河截彎取直，足以以跟蘇東坡在杭州蓋的蘇堤一樣流傳千年。不僅如此黃大洲在當中華奧會主席時，替來台移工舉辦路跑，讓他們在異鄉也感受到關懷與溫暖。

黃大洲則說，闢建大安森林公園時，自己確立的原則是妥善安置、合理補償，台北市政府是很有錢的，不要太計較錢，所以他在內湖南港興建公宅，安置這些居民，並負責後續的就學就業就養。市長該做的是應該做難做的事情，簡單的事情區長做就好。

台北市長柯文哲更盛讚，黃大洲是歷史上最好的台北市長，因為黃大洲施政是以長期都市發展為考量，而不是處處考量選舉，所以願意一口氣同時開工六條捷運路線。如果政治上都在想討好別人，就很難做事，所以黃大洲跟他講過該做的事情就要做，他回家後會好好研讀黃大洲這本書，看有哪些地方可以改進。

考試院院長黃榮村、前行政院副院長邱正雄、前立法院副院長饒穎奇、前農委會主委陳保基、前台北市副市長歐晉德、國民黨智庫副董事長連勝文、雅典奧運金牌選手朱木炎等人也紛紛出席本次新書發表會。

黃大洲在書中首先介紹自己的成長、求學經驗，接著分享自己對於農會、土地改革與社區發展的研究，再談到自己從土地改革所到省市政府乃至於台大總務長任內的各種行政經歷，接著介紹自己任內推動闢建大安森林公園、拆遷中華商場、基隆河截彎取直三大建設的情形，乃至於出任中華奧會主席的情形，並提出台北未竟的願景。

(中時 )