明天就要迎來12月，來到2020最後一個月，十二生肖的運勢會有怎樣的變化呢？運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團揭曉陽曆12月可以霉運退散、好運降臨的五大生肖，來瞧瞧自己是否有幸運上榜吧！

▍第五名：生肖馬

生肖馬一到陽曆12月，好運越積越多，磁場越來越正向，整個人的衝勁滿滿，還有外在整體好運的加持，現在你不管做什麼都能順利成功、取得好成績。事業上你點子想法都很多，對自己及公司的下一步發展都是大有規劃，躍躍欲試的想快點實現一切。如此積極的你，也會有貴人替你指點方向，使你在成功的路上能少繞些路，做事更加順利、如有神助！好好把握這個月的各種積極想法，你能得到上司賞識，將有升職加薪機會。

▍第四名：生肖羊

生肖羊一到陽曆12月，愛情運水漲船高，各種桃花紛紛降臨。單身者能在陽曆12月邂逅心有靈犀、非常聊得來的對象，趕快與他約會吧！而在曖昧階段的生肖羊，你倆的關係在陽曆12月將有突破性的發展，之前你們並沒有什麼機會接觸，但接下來，將有許多契機降臨你們之間，讓你們互動大增，很快就能日久生情！有伴的生肖羊，與愛人持續甜蜜穩定，特別是打算懷孕者，陽曆12月有望喜獲驚喜好「孕」，可別錯過了！

▍第三名：生肖雞

一到陽曆12月，生肖雞的事業運勢可以說是一飛沖天，前陣子在事業中老是受挫、甚至還不斷破財的生肖雞們，陽曆12月終於能好好喘一口氣了！你會明顯感受到工作進度越來越順利，先前暗中扯你後腿的小人也突然消失，卡關許久的案子也順利簽約，上司之前說好的升官加薪也離你不遠了。每件事都有了新的轉機，使你終於可放下心中大石頭，壓力也減輕不少。

▍第二名：生肖鼠

一到陽曆12月，生肖鼠終於卸下本命年的憂煩，接著而來的是一切都順風順水的狀態，也因此你的心情能保持在最愉快的狀態，整個人也跟著容光煥發！特別是你的煩惱解除，讓身體不再緊繃，免疫力也變得比以前更強了，當身邊的人都因為季節交替的溫差感冒生病，卻只有你是頭好壯壯，記得把握這個時刻讓自己養成良好的飲食習慣，多參與戶外活動，並多多運動，少吃外食，這樣你會更健康。

▍第一名：生肖兔

一到陽曆12月，生肖兔的金錢運勢方面開始轉好運，不僅事業越做越順利，在職場上的表現也是十分優異，公司有大單，老闆都很放心交給你處理，很容易就遇上大客戶、接大單，使你的業績分紅、薪資收入暴增。想自己創業的兔寶寶，因為人脈穩定，此時就是你創業起飛的大好時機。總之你的財運翻漲，能擺脫前一陣子的霉運，使自己銀行內的存款倍增。建議你好好把握這一波好運，一定能夠迎來滿滿財富。

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(中時新聞網)