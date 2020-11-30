屏東水產精品「鱻活一號」11月30日宣告上架高雄頂級超市「平凡五金行」。（林宏聰攝）

屏東水產精品「鱻活一號」11月30日宣告上架高雄頂級超市「平凡五金行」，業者表示，石斑魚外銷原本大陸市場占9成，因疫情影響，今年除加強內銷外，也轉往美國、中東，目前銷陸占比降至7成，不過由於大陸市場仍是大宗，絕對不會放棄。

屏東力佳綠能生技公司投入石斑魚養殖，總經理陳建翰指出，6年前搭對岸當時吹起國片電影《海角一號》熱潮，開創品牌「鱻活一號」，即是瞄準外銷大陸，這幾年大陸市場占該公司外銷業績9成，然而因為新冠肺炎疫情，兩岸一度中斷貨運，9月才逐步恢復。

疫情衝擊，力佳綠能轉型分散市場，今年5月首度裝箱銷往美國，陳建翰說，目前也正在洽談中東、日本、韓國市場，就該公司來說，大陸市場外銷量已降至7成，「希望未來控制在5成以下，不過大陸市場非常大，且只受疫情短暫影響，絕對不能放棄」。

此外，力佳綠能也致力開發國內通路，30日宣告與高雄頂級超市「平凡五金行」合作，即日起在賣場內上架「鱻活一號」產品，包括龍虎石斑魚萃取的「石斑魚精粹」、肉質帶有檸檬香味的「鱻果魚」等，搶攻高端消費市場。

屏東縣海洋及漁業事務管理所長陳歐泉受邀參加上架記者會，他表示，力佳綠能開發箱網養殖方式，有別於陸上養殖呈現更天然風味，加上石斑魚有豐富膠原蛋白、高度不飽和脂肪酸等，對身體很好，特別對腦細胞有助益，希望民眾多選用屏東的優質企業產品。

(中時 )