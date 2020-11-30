「觀光要好，交通很重要，也要有亮點！」交通部長林佳龍30日陪同交通委員會前往嘉義縣布袋鎮視察交通建設。林佳龍當場宣布，布袋鎮有小上海之稱，人文、生態資源豐富，將列為2021年交通部觀光局的經典小鎮，在交通方面，地方所爭取的布袋港第二聯外橋梁及台61休息區，交通部也會全力支持和推動，帶動地方發展。

林佳龍在縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳歐珀、公路總局局長許鉦漳、布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑及多位民意代表陪同下，上午前往新岑公園會勘環境改善工程，聽取完簡報後，林佳龍拿著望遠鏡觀賞候鳥時，看得驚呼連連；他表示，布袋擁有豐富溼地生態，還有觀光漁業，未來希望能串連布袋與澎湖航運，把遊客留在布袋。

隨後一行人到布袋港聽取第二聯外道路工程及台61休息站計畫簡報；由於「布新橋」為布袋國內商港車輛及海埔新生地居民唯一進出之橋梁，「布新橋」因位於淺在土壤嚴重液化地區，以及漲潮關係橋梁受損甚大，而假日時也易塞車，影響防災救災需求，為改善經交通瓶頸，縣府目前向中央爭取興建第二聯外道路橋梁。

「車潮、人潮和錢潮是一體。」林佳龍表示，嘉義縣政府規畫的聯外道路興建計畫，預算達7億7000萬元，將納入「生活圈道路交通系統建設計畫」，由中央負擔85％經費，15％則由地方支應，另外，縣府所爭取的台61線布袋服務區，用地部分要先請縣府進行都市計畫等行政程序。

(中時 )