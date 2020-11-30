台股周一(30日)開高走低，主要是MSCI 指數調整盤後生效，台股在3大指數權重都遭調降，權值股難逃影響，導致晶圓雙雄表現不同調，台積電尾盤爆量，收跌1.74%、守住480元關卡，聯電股價則是站上2002年7月以來新高，市值也站上5,000億元，但卻遭到外資大量賣超。

台股在「MSCI 全球新興市場指數」權重下調至12.47%、約調降0.33百分點，這也是第7度遭調降；「MSCI 亞洲除日本指數」權重下調至13.95%、約調降0.27百分點；「MSCI 全球市場指數」權重下調至1.61%、約調降0.01 百分點。

台股周一開高，一度衝上盤中歷史新高、達13,969.39點，但在MSCI季調影響下，尾盤賣壓沉重，終場下跌144.2點、收在13,722.89點。3大法人賣超327.27億元，外資更是賣超332.82億元，成交量達3835.83億元、創歷史新高紀錄。

晶圓雙雄表現不一，台積電尾盤爆量、成交張數達7萬8,902張，總金額逾379億元，占全日總量超過6成，收跌480.5元。聯電則是維持前幾日強勁漲勢，一度大漲至42.8元、創下2007年7月以來波段高點，午盤後漲勢收斂，終場上漲3.45%、收在40.5元。

但從買賣外超表現來看，聯電反成為外資賣超之冠，賣超逾56,375張，3大法人聯手賣超逾58,176張，聯電上周也遭外資賣超3.84萬張，與台積電雙雙淪為外資提款機，但仍有不少外資看好8吋晶圓龐大的需求，多家外資紛紛提高聯電目標價，盤中最高點市值來到5,494.32億元，一度超車台南亞、國泰金，站上權值股第8大，顯示外資仍看好聯電的大好前景。

(中時新聞網)