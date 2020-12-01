數位加密貨幣比特幣(Bitcoin)上周攻高不成反跳水，還令人怵目驚心，周一價格卻突破2017年12月19511美元歷史高點，亞洲早盤還締造19631美元新紀錄，擁護者表示，這次不一樣，不會再暴跌，也看到法人投入跡象。

線上投資平台eToro美國總經理奚爾施(Guy Hirsch)說：「比特幣的時代到了。這是上漲還沒到頭部。」比特幣上個超級牛市年分是2017年，全年漲幅超過1300%，但隔年跌幅達70%。

之前有多家機構預估，比特幣牛市會持續，多數預估明年底前可到5至6萬美元，花旗銀行(citibank)報告更大膽估到1比特幣31.8萬美元天價。以美東時間周一完整單日估算，比特幣漲幅逾7%，相較年初漲幅更超過150%。

外媒分析，疫情和比特幣特性是其今年大漲原因。各國中央銀行為對應因疫情萎縮的經濟，將利率降至歷史低位，而政府部門也提供大規模財政刺激措施。相較於政府的印鈔，比特幣被認為是天然通貨緊縮的資產，支持者也宣稱比特幣如同黃金可以避險，許多投資大咖也承認，購入比特幣是為對沖各國央行與政府的行動。

當然也有反對者，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利歐(Ray Dario)就認為比特幣只是投機而非投資，許多知名西方經濟、金融學者也認為比特幣在各國推出CBDC(中央銀行數位貨幣)可能受挫。

比特幣是至今真實身分尚未曝光、自稱美籍日裔中本聰(Satoshi Nakamoto)發明，在金融海嘯後出現，基於P2P(點對點)加密技術開發而出，具有匿名、去中心化特性，直接跳過傳統貨幣發行者政府的權威，理論上只要掌握技術人人都可發行，但也因沒有政府權威與信用保證，是否視為資產持續有爭議，價格波動幅度也相當驚人。

關於比特幣後市還有潛在影響因素。根據分析公司Flipside Crypto統計，在比特幣區塊鏈上可追蹤到的匿名持有者，最早接受比特幣概念的2%持有者控制95%左右的比特幣。許多研究者都相信，中本聰手上就有約100萬枚比特幣。

(中時新聞網)