美國3大信貸評級機構之一穆迪(Moody's)統計，美國因新冠疫情損失2200萬工作崗位，要到2024年初才能恢復，相當於明年1月20日接任總統的拜登(Joe Biden)整個總統任期。

穆迪首席經濟學家詹迪(Mark Zandi)說：「受害最深的是零售、休閒、服務生，贏家包括科技、批發、專業服務。小企業比規模更大、生產力更高的同行表現更差，因為大公司更有本錢在技術研發或組織變革方面大量投資。零售業最明顯，成千上萬的家庭式商店倒閉，中等規模的上市零售商很多申請破產，零售巨頭因為發展電商通路而提高市場占比。」

據約翰霍普金斯大學(John Hopkins Universary)統計，11月4日後美國單日確診數都在6位數，上周四(26日)10萬3104例是最接近壓回5位數的1天，但周五(27日)20萬5460例創下單日最高紀錄，目前累計約1360萬例確診、26.8萬人病故。

零售商重頭戲感恩節假期的銷售，似乎可以佐證詹迪的說法。上周五黑色購物節(Black Friday)、本周一(30日)網路購物節(Cyber Mondy)線上銷售雙破紀錄，但黑色購物節實體店面營收是接近腰斬的下滑48%。電商龍頭亞馬遜(Amazon)股價至11月結束年度漲幅約67.8%，全美零售龍頭沃爾瑪(Walmart)今年業績維持成長主要可歸功於大力發展線上銷售。

(中時新聞網)