在政策和資本加持下，大陸半導體行業熱度不減，統計截至11月30日，2020年新增的半導體相關企業已超過7.1萬家，較上年同期激增31.7％。半導體投資熱之下，也出現不少盲目投資和項目爛尾的現象，這些問題已引起有關部門重視。

一財網報導，半導體相關企業數量的持續增長，反映了各地對半導體行業的重視。不過，企業持續增長的背後也存在盲目投資等問題，在過去一年多時間裡，在江蘇、四川、湖北、貴州、陝西5省份的6個人民幣百億級半導體大專案，先後對外宣稱停擺。

多位業內人士表示，發展半導體，資金、人才、時間三個要素缺一不可，由於回報週期長，短期難以見到投資回報。這種情況下，國家大基金、財務投資以及去年推出的科創板，都有利於行業發展。業內人士稱，目前在市場上，資金充足，更多是要看脫穎而出的項目和企業。而那些停擺的晶片專案，歸根結底是立項之初就不審慎，註定了失敗。

針對半導體投資熱，在今年8月的2020世界半導體大會上，中國半導體行業協會副理事長魏少軍就表示，目前一些半導體基金目光比較短淺，追求短期利益，對產業發展不利。強調其對產業的投資應該是持續、長期、高強度的，不是追求短期利益的。那些追求短期利益的投資人不能與企業同甘苦共成長，早晚會被市場拋棄掉。

(工商 )