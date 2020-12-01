華爾街股市在11月締造史上最佳表現後，周一湧現獲利了結賣壓，三大指數全面收黑。

周一收盤，道瓊工業指數跌271.73點或0.91%，為29,638.64點，早盤一度下挫逾400點。標普500指數跌0.46%，收在3,621.67點。那斯達克指數微跌0.06%，收在12,198.74點。

儘管周一收黑，但道瓊指數在11月仍然大漲了11.9%，創下1987年1月以來最大單月漲幅。即使美國的確診數以驚人速度持續飆升，但新冠肺炎疫苖研發進展的好消息，提振了投資人對經濟順利重啟的信心，為股市帶來提振。

標普500指數11月上漲10.8%，那斯達克指數漲11.8%，均創下4月以來最大單月漲幅。Oppenheimer Asset Management首席策略師John Stoltzfus表示，當前這波漲勢的持續時間與強度顯示，處於如此高檔的市場容易出現拉回的現象。

周一標普500指數11大類股，僅醫療保健股與科技股收高，分別漲0.29%與0.66%。蘋果股價大漲2.1%，帶動科技股指數上揚。

產險、金融服務公司Travelers與雪佛龍分別跌3.6%與4.5%，成為道瓊指數中表現最差的成分股之一。

能源股周一下挫5.37%，在標普500指數11大類股中，跌幅最大，並創下6月24日最大單日跌幅。

遊輪與航空股是本月表現最佳的族群之一，但周一走勢疲弱，嘉年華遊輪集團大跌7.4%，挪威郵輪跌3.4%，美國航空跌逾5%，達美航空跌2%。

投資人湧入跌深的價值型股票，11月以來小型股表現強勁，羅素2000年本月漲幅超過18%，創下史上新高。

對經濟情勢最敏感的周期型股票，在一系列樂觀的疫苗消息激勵下，帶領美股在11月勁揚。今年以來表現最疲弱的能源股在11月暴漲了26.6%，而金融、工業與材料股本月均上漲至少12.2%。

波音與美國運通強勢反彈，本月分別飆漲45.9%與30%，亦為道瓊指數增添上攻火力。雪佛龍、摩根大通、迪士尼與Honeywell本月均漲逾20%。

總部位於倫敦的財經數據服務公司IHS Markit飆升7.4%，全球最大數據服務商標普全球同意以440億美元的全股票交易收購IHS Markit，將成為今年以來規模最大的企業收購案。

美國生技藥廠莫德納（Moderna Inc）股價飆升20%，周一稍早該公司宣布最新的試驗結果顯示其新冠候選疫苖的防護力高達94.1%，將於周一將向美國與歐洲衛生主管機構提出使用授權申請。

美國衛服部長阿札爾（Alex Azar）周一宣布，率先研發出的兩種疫苗，可望在聖誕節之前供美國民眾施打。

梅西百貨（Macy’s Inc）與科爾百貨（Kohl's Corp）分別跌5.9%與3.9%。因提前推出眾多「破門而入」式的線上大特賣活動，以及疫情升高降低消費者前往賣場的意願，美國各大零售商實體門市在「黑色星期五」當日的客流量大幅減少。

底特律汽車製造商Nikola崩跌27%，因通用汽車將重訂與Nikola在燃料電池上的合作關係，這項改變將撤銷通用對該新創公司的持股，此外，通用亦宣布將自行打造電動皮卡的計畫。

(時報資訊)